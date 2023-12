Zweimal Totalschaden nach Zusammenstoß in Diedorf

Ein Autofahrer stieß in Diedorf gegen einen geparkten Wagen. Die Feuerwehr rückte zur Unfallstelle aus.

In Diedorf hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, war ein 73-jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf der B300 von Gessertshausen nach Diedorf unterwegs. Im Ort schätzte der Autofahrer den Abstand zwischen dem Gegenverkehr und einem rechts geparkten Wagen falsch ein und fuhr auf diesen auf. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam ins Uniklinikum Augsburg. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Diedorf war mit zwölf Personen vor Ort und übernahm die Verkehrssicherung. (kar)