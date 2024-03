Dinkelscherben

vor 50 Min.

Holetscheck diskutiert in Dinkelscherben über Pflegemissstände

Der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek (links) sprach in Dinkelscherben mit Josef Guggemos und Moderator Hermann Scherer über Missstände in der Pflege.

Plus Im Seniorenheim in Dinkelscherben erfährt der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek, wo es in der Pflege klemmt. Es geht auch um Bürokratie.

Von Katja Röderer

Endloses dokumentieren, improvisieren und kontrollieren - die Zeit für persönliche Zuwendung und Gespräche wird immer knapper in den Senioren- und Pflegeheimen im Land. Der Blick in die Zukunft der Pflege ist düster. Was sich dringend ändern muss, diskutierte der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek am Donnerstag mit der Leiterin der Seniorenheime Zusmarshausen und Dinkelscherben, Katrin Stark, und dem Dinkelscherber Bürgermeister Edgar Kalb. Der Vorsitzende des Fördervereins Josef Guggemos begrüßte die Gäste und Moderator Hermann Scherer.

Es seien die Bewohner der Seniorenheime und die Menschen, die dort arbeiten, sagte Josef Guggemos, um die gehe es bei dieser Frage letztendlich. Als Leiterin der beiden Einrichtungen hatte Katrin Stark gleich mehrere Kritikpunkte in Sachen Pflege auf ihrer Liste, die sie an diesem Nachmittag im großen Saal des Seniorenheims in Dinkelscherben zur Sprache brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen