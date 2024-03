Ellgau

"Dreckwegtag": Ellgauer wollen ihre Ortschaft sauber halten

Das Ellgauer Wehr am Lech ist charakteristisch für den Ort, in dem rund 1200 Menschen leben. Bei einem Aktionstag sollen die Wege in und um Ellgau von Unrat befreit werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung gab es aufschlussreiche Informationen und Zahlen zum Leben in dem 1200-Einwohner-Ort am Lech. Auf Interesse stoßen die Projekte Kläranlage und Veranstaltungsstadel.

Von Von Rosmarie Gumpp

Zur Bürgerversammlung in Ellgau hatte Bürgermeisterin Christine Gumpp interessante Zahlen aus der Statistik des vergangenen Jahres mitgebracht: In der Gemeinde leben 1199 Menschen, 41 zogen zu, 49 Personen verließen den Ort, zehn Kinder erblickten das Licht der Welt, zwei Paare trauten sich und sechs Personen verstarben, einer von ihnen ist Ehrenbürger Martin Oefele.

Aus dem Verwaltungshaushalt nannte die Bürgermeisterin folgende Zahlen für das Jahr 2023: Gewerbesteuer 411.644 Euro, Schlüsselzuweisung 364.264 Euro, Pachteinnahmen 18.883 Euro. Die Gemeinde Ellgau bezahlte pro Schüler 2300 Euro an den Schulverband Nordendorf, 55 Kinder besuchen die Grundschulen in Ellgau und Nordendorf. 15 Jungen und Mädchen aus Ellgau werden an der Mittelschule in Meitingen unterrichtet.

