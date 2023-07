Ellgau

Zwei Firmen planen bei Ellgau neue Solarparks

Plus Auf jeweils gut 20 Hektar planen zwei Firmen Photovoltaikanlagen, die Tausende Haushalte mit Strom versorgen könnten. Doch es gibt ein Problem.

Im Norden der Gemeinde Ellgau wird ein Solarpark entstehen. Aktuell stehen zwei Anbieter in den Startlöchern, die in Richtung der Nachbargemeinde Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) zwischen der Bundesstraße B2 und dem Lech, eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bauen wollen. Gespräche mit den Eigentümern der Ackerflächen fanden bereits statt - offenbar sind nicht alle begeistert. Um zu verhindern, dass die Landschaft zwischen Ellgau und Oberndorf am Lech zum „Photovoltaik-Flickenteppich wird“, sollen die Firmen sowie die Eigentümer der Agrarflächen an einen Tisch kommen – so lautet der Wunsch des Gremiums.

Südwerk darf bereits einen Solarpark bei Ellgau bauen

Die Firma Südwerk Energie hat bereits eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in diesem Gebiet projektiert. Im November 2021 hatte der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gefällt und damit die Weichen gestellt. Inzwischen wurde laut Kay Kaiser, Projektmanager bei Südwerk, die Genehmigungsverfahren so weit gediehen, dass die Lechwerke ein Angebot für ein Umspannwerk vorlegen können. Vorher aber muss klar sein, welche Dimensionen dieses haben muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

