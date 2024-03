Räucherfische, Obst und griechische Oliven vom Fischacher Wochenmarkt

Plus Auf dem Gersthofer Wochenmarkt war weniger los. Da startete die Stadt eine Umfrage über Verbesserungsbedarf. Wie sieht es auf anderen Märkten im Landkreis aus?

Anfang dieses Jahres hatte die Stadt Gersthofen die Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie sie ihren Wochenmarkt finden. Dort traten im vergangenen Jahr zum ersten Mal regionale Musikvereine auf. Doch danach waren weniger Kunden zum Wochenmarkt gekommen – und Gersthofen wollte wissen, wieso. Von den 217 Teilnehmern der Umfrage gab es viel Lob für das Angebot in Gersthofen. Lediglich ein Stand mit griechischen und italienischen Spezialitäten wie Antipasti, Oliven und Aufstriche wurde vermisst. Wie ist die Situation woanders? In einer losen Reihe stellen wir die Wochenmärkte im Landkreis Augsburg vor. Wir starten in Fischach.

Diesen Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, ausnahmsweise wegen Ostern – sonst immer freitags von acht bis zwölf Uhr – steht in Fischach eine Straße namens „Marktplatz“ buchstäblich zu dem, was sie mit ihrem Namen verspricht – denn dann wird dort traditionell der bunte Wochenmarkt aufgebaut. Und dieser vermag es nach wie vor, begeisterte Besucherströme auf das kleine Areal neben dem Rathaus zu locken.