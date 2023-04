Fußball

vor 46 Min.

Aus der Traum von der Aufstiegsrelegation

Plus Der TSV Meitingen kann die Gunst der Stunde nicht nutzen und verliert ein typisches Unentschieden-Spiel in Stätzling.

Artikel anhören Shape

Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage hatte man sich beim TSV Meitingen gegen den FC Stätzling selbstverständlich viel vorgenommen. Zumal man plötzlich wieder auf Platz zwei schielen durfte. Doch in einem typischen Unentschieden-Spiel konnte man die Gunst der Stunde nicht nutzen. Nach einer 0:1-Niederlage ist der Traum ausgeträumt.

Selbstbewusst und spielbestimmend traten die Lechtaler auf fremdem Geläuf auf. Nach nicht einmal drei Minuten schickte Mateo Duvnjak Torjäger Michael Meir mit einem langen hohen Ball plötzlich freistehend vor des Gegners Tor. Anstatt die Kugel aufs Tor zu hämmern, versuchte Meir den Ball auf Alexander Heider quer zu legen, was ein Stätzlinger Spieler jedoch in letzter Not verhindern konnte. Überraschender Weise sollte dies vorerst aber die letzte Chance der Lechtaler gewesen sein. Stätzling machte die Räume eng und verstanden es durch pausenloses Pressing die Schwarz-Weißen immer wieder in ihre eigene Hälfte zu drängen. Trotzdem war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichtem spielerischem Übergewicht der Meitinger. Umso mehr folgte überraschend die stätzlinger Führung durch Luca Lenz in der 29. Minute. Meitingen monierte eine Abseitsstellung, blieb einen Moment unkonzentriert, doch der nicht im Abseits stehende Noah Baum erfasste die Situation, schnappte sich den Ball und legte zu Lenz quer, der nur noch einschieben musste. Bis auf einen gefährlichen Schuss von Duvnjak (35.), der knapp am Pfosten vorbeistrich, war nichts mehr erwähnenswert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen