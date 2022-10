Aystetter Machtdemonstration

Plus Der SV Cosmos Aystetten gewinnt das Verfolgerduell beim TSV Bobingen nach furioser erster Halbzeit mit 5:0.

Der SV Cosmos Aystetten hat in der Fußball-Bezirksliga Süd ein Duftmarke gesetzt. Nach zwei schmerzhaften Unentschieden demonstrierte der Landesliga-Absteiger im Spitzenspiel beim TSV Bobingen seine Klasse. Der 5:0-Sieg war eine eindeutige Machtdemonstration. Die ersatzgeschwächten Bobinger wurden teilweise vorgeführt, machten es den Gästen mit haarsträubenden Abwehrfehlern aber auch leicht.