FC Horgau setzt Abwärtstrend fort

Fehlende Konzentration beim FC Horgau führt zu 0:1-Heimniederlage gegen den FC Gundelfingen II

Der Abwärtstrend vom letzten Auswärtsspiel in Griesbeckerzell sollte sich beim FC Horgau auch gegen die zweite Mannschaft vom FC Gundelfingen fortsetzen. Jedoch muss man dem Gastverein bestätigen, dass er bei seinem 0:1-Auswärtssieg eine sehr gut ausgebildete und taktisch sehr gut geschulte junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 22,4 Jahren auf den Platz schicken konnte, die vermutlich jeder Mannschaft in der Bezirksliga Schwierigkeiten machen kann.

Die Gäste legten auch sofort los und hatte durch Johannes Hauf nach einem Abspielfehler die erste Chance: Ein Flachschuss, der nur knapp am Tor vorbei ging (13.). Fehlende Konzentration und technische Mängel in der gesamten Horgauer Mannschaft führten zwangsläufig zu weiteren Torchancen für die Gäste durch Bernhard Rembold per Kopf (22.) und Raphael Neher mit einem Flachschuss (25.). Ab der 35. Spielminute erspielten sich die Gundelfinger erfolgversprechende Angriffsaktionen im Minutentakt. Nach einer Flanke vom quirligen Außenspieler Paul Niebieser köpfte Johannes Hauf zum Tor des Tages ein (37.).

Nur 60 Sekunden später hatte der selbe Spieler die nächste Großchance mit einem Flachschuss, den Horgaus Torhüter glänzend parierte. Kurz danach musste er nochmals sein ganzes Können aufbieten, um gegen den freistehenden Hauf per Fußabwehr zu klären (40.). Einzig nennenswerte Aktion der Horgauer war ein Fernschuss von Valentin Blochum, der zwar hart aber nicht platziert genug war (42.). Wenn man der ersten Halbzeit noch etwas Positives abgewinnen möchten, dann der Umstand, dass die Kleeblätter nur mit einem Tor im Rückstand waren.

Nach dem Seitenwechsel tauchte Daniel Karpf frei vor Häberl auf, der wiederum hervorragend reagierte (47.). Danach ging ein kleiner Ruck durch die Heimmannschaft und sie erspielten sich die eine oder andere Torschance. Es war Fabian Tögel, der nach Flanke von Valentin Blochum (57.) bzw. Eckball von Max Reitmeier (62.) per Kopf oder per Direktabnahme (58.) den Ausgleichstreffer hätte erzielen können. Die Gäste blieben aber durch Konter immer gefährlich. So musste Christian Herr auf der Linie (70.) oder Felix Häberl per Fuß gegen Daniel Karpf klären. Die größte Chance zum Ausgleich hatte wiederum Fabian Tögel mit einem Freistoß, den Gundelfingens Torhüter Moritz Bschorer mit den Fingerspitzen noch an die Querlatte lenken konnte (89.). Fast mit dem Schlusspfiff verfehlte Arthur Mayer mit einem Fernschuss nochmal knapp das Ziel. So wurden die Punkte aus dem Rothtalstadion entführt. (tög)