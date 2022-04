Nach 375 Minuten wieder ein Gegentor kassiert

Plus TSV Gersthofen und SC Ichenhausen trennen sich nach intensivem Spiel unentschieden. Warum das Spiel in der 75. Minute mit Fairplay unterbrochen wurde.

Drei Spiele in Folge hatte der TSV Gersthofen zuletzt gewonnen und jeweils ohne Gegentreffer überstanden. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SC Ichenhausen mussten die Hildmann-Schützlinge zum ersten Mal seit 375 Minuten wieder einen Gegentreffer hinnehmen. Weil nur wenige Minuten später der Ausgleich fiel, trennten sich im Spitzenspiel der Landesliga Südwest die beiden Kontrahenten nach intensiven 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.