Der SV Cosmos Aystetten geht in die Relegation, weil der TSV Bobingen sein Meisterstück macht.

Da der TSV Bobingen sein Heimspiel gegen den TSV Ziemetshausen souverän mit 3:0 gewann, steht der Meister der Bezirksliga Süd fest. Für den SV Cosmos Aystetten bleibt nach dem 2:2 gegen den SVO Germaringen nur die Relegation, wenn man den Aufstieg in die Landesliga schaffen will.

Dass die Gäste um den Klassenerhalt kämpfen, konnte man von Anfang an sehen. Sie hatten auch die erste gute Gelegenheit in der 3. Minute, als ihr auffälligster Spieler Timo Wörz den ungestüm herauslaufenden Keeper Arthur Mayer umkurvte, aber zu schwach auf das leeres Tor schoss, so das Patrick Wurm den Ball noch klären konnte. Danach war Aystetten konzentrierter und erzielte die Führung nach einer super Kombination über Maximilian Heckel, der auf Marcel Burda flankte. Dessen Direktabnahme lies dem Torwart von Germaringen keine Chance.

Cosmos tat sich schwer gegen eine aufopferungsvolle kämpfende Gastmannschaft, hatte aber in der 30. Minute eine gute Chance durch Pascal Mader, doch dessen strammer Schuss wurde durch den Goalie abgewehrt. Im Gegenzug bekam Patrick Wurm nach einen Luftzweikampf die gelbe Karte und alle Zuschauer regten sich auf. Doch der Schiedsrichter zeigte den Verantwortlichen nach dem Spiel am PC die Situation, die von der Kamera festgehalten wurde - sie schien korrekt. Den fälligen Freistoß verwandelte Patrick Wörz zum Ausgleich ins Torwarteck. Die Cosmonauten hatten danach noch einige gute Angriffe, doch Edward Schäfer schoss aufs Tor, statt in die Mitte zu zwei freien Mitspieler zu passen (37.), Patrick Wurms Schuss verfehlte knapp das Tor (40.) und der Freistoß von Marcel Burda wurde gerade noch abgeklatscht (42.). Doch statt wieder in Führung zu gehen ließ man einen gut gespielten Konter zu, der dann zum 1:2 für die Gäste führte.

Der SV Cosmos Aystetten kam viel besser aus der Kabine, doch die ersten Angriffe wurden von Marcel Burda und Maximilian Heckel viel zu überhastet abgeschlossen. In der 59. Minute ging ein Flugkopfball von Pascal Mader nach einer Flanke von David Djaic knapp vorbei. Doch auch die Gäste hatten ihre Chancen durch Andreas Mayr der in der 66. Minute allein auf Arthur Mayer zulief. Doch der Cosmos-Keeper war rechtzeitig aus dem Kasten. In der 70. Minute schoss Patrick Wörz knapp drüber. Dies war seine letzte Aktion, denn kurz darauf bekam er die Ampelkarte für ein rüdes Foul im Mittelfeld an Pascal Mader.

Aystetten drückte jetzt natürlich die Gäste in ihre Hälfte durch dieser Überzahlsituation. Aber es musste ein Freistoß herhalten, der von Stefan Simonovic durch einen strammen Schuss den Ausgleich bedeutete. Cosmos hatte am Ende des Spiels mehr Probleme mit dem Schiedsrichter, als mit dem Gegner. Und gegen zehn Mann im Strafraum hatten die Aystetter kein Rezept.

Was aber hängen bleibt ist die Tatsache das der SV Cosmos Aystetten die Aufstiegsrelegation sicher erreicht hat. Egal, wie die Spiele des letzten Spieltages ausgehen. (mb)