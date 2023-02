Fliegende Tomaten und viel Orange beim Faschingsumzug in Gablingen

Plus Bei bestem Wetter feiern die Besucher beim Faschingsumzug in Gablingen. Nach zwei Jahren Pause ziehen wieder viele kreative Wagen durch die Gemeinde.

Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können für den 39. Gablinger Faschingsumzug, der am Dienstagnachmittag durch die Straßen der Gemeinde zog: strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis 15 Grad. Die gute Laune war bei allen Besucherinnen und Besuchern spürbar – zumal der Gablinger Faschingsumzug aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt zweimal in Folge ausgefallen war.