Bürgerentscheid Gersthofen: Um diese Fragen geht's am Sonntag

Plus Für das geplante „Grüne Herz“ – einen neuen Stadtpark – will die Stadt Gersthofen einen Abschnitt der Bahnhofstraße sperren. Eine Bürgerinitiative möchte das nicht.

Ein „Grünes Herz“ plant die Stadt Gersthofen für ihr Zentrum. Dafür sollen der Rathausplatz und das „Gersthofer Loch“ zu einem neuen Stadtpark mit viel Aufenthaltsqualität zusammengelegt werden. Dieses Konzept ging aus einem europaweiten Planungswettbewerb hervor und wurde einstimmig vom Stadtrat beschlossen. Ein zentraler Bestandteil der Planungen ist die Sperrung der Bahnhofstraße – derzeit noch zentrale Ost-West-Verkehrsachse der Stadt – auf circa 80 Metern zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung. Genau dagegen wendet sich eine Bürgerinitiative und hat einen Bürgerentscheid erwirkt, der am Sonntag, 7. April, stattfindet. Für ihr Konzept wirbt wiederum die Stadt Gersthofen mit einem Ratsentscheid, der mehrheitlich vom Stadtrat beschlossen wurde und ebenfalls am Sonntag zur Abstimmung ansteht. Darum geht’s im Wesentlichen.

Mehr als zehn Jahre hat die Stadt Gersthofen mitten im Ort eine hässliche Brachfläche. Noch länger wurde darum gestritten, wie das rund 7000 Quadratmeter umfassende „Gersthofer Loch“ genutzt werden soll. Das „Grüne Herz“ war der Siegesentwurf aus einem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb. Es soll eine grüne Insel entstehen, mit Möglichkeiten zum Aufenthalt, einem Kiosk und genügend Platz für kleinere Veranstaltungen, zum Beispiel einem Sommerkino unter freiem Himmel. Der Rathausplatz wird entsiegelt und ebenfalls begrünt, soweit es die darunterliegende Rathaus-Tiefgarage zulässt.