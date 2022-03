Nach Überraschungswechsel: Gersthofen-Trainer Hildmann suspendiert Spieler

Am Freitagabend ist Derbytime. Der TSV Gersthofen empfängt den FC Ehekirchen. Kurz davor suspendiert der Trainer noch einen wechselwilligen Spieler. Ein schlechtes Omen?

In Gersthofen ist Derbytime. Am Freitagabend empfängt der TSV den FC Ehekirchen. Nach einer spektakulären Pleite im Hinspiel ist TSV-Trainer Gerhard Hildmann auf Wiedergutmachung aus. Doch vor dem wichtigen Spiel gab ein Gersthofer Spieler plötzlich seinen Wechsel bekannt. Nun ist er suspendiert. Wie bewertet Hildmann die Situation vor dem Spiel gegen Ehekirchen?

Keine guten Vorzeichen?

Der Rückrundenauftakt ist für den TSV Gersthofen alles andere als gut verlaufen. Vergangenes Wochenende verlor man 0:4 gegen die zweite Mannschaft von Illertissen. "Das war kein Start nach Maß", sagt Hildmann dazu. Auch im Hinspiel bei Ehekirchen setzte es eine derbe 1:4-Niederlage für Gersthofen mit vier Gegentreffern in elf Minuten. Besonders daran: In diesem Spiel gelang dem Ehekirchner Spieler Matthias Rutkowski per Skorpion-Kick das "Tor des Jahres".

Doch vor dem Spiel gibt es auch gute Vorzeichen: Die Gersthofer spielen zu Hause. Dort gewannen sie die letzten drei Testspiele in Serie. Auch deshalb blickt Trainer Hildmann dem Spiel positiv entgegen: "Im Hinspiel ist alles gegen uns gelaufen, das wollen wir mit dem Rückspiel wieder ins rechte Licht rücken."

Spiel auf Kunstrasen

Diesen Vorsatz müssen die Gersthofer vermutlich abseits ihres Hauptplatzes erfüllen. Denn dieser sei momentan noch sehr uneben und der Verein wolle nicht riskieren, den Rasen für das restliche Jahr über kaputt zu machen.

Deshalb wird die Partie am Freitag um 19.30 Uhr vermutlich auf dem Kunstrasenplatz des TSV Gersthofen stattfinden. "Auch dort wollen wir drei Punkte holen, besonders weil Ehekirchen unser direkter Konkurrent ist", sagt Hildmann

Überraschungswechsel folgen rigorose Maßnahmen

Diese Aufgabe muss das TSV-Team jedoch ohne Safet Konakovic angehen. Denn der 22-Jährige hat seinem Trainer unlängst mitgeteilt, den Verein zur kommenden Saison in Richtung des Bezirksligisten Bubesheim zu verlassen. Diese Nachricht kam für Trainer Hildmann völlig überraschend, wie er sagt. Denn der Spieler habe ihm zuvor versichert, den Verein nicht wechseln zu wollen. "Besonders menschlich finde ich das enttäuschend."

Deshalb hat das Trainerteam eine rigorose Entscheidung gefällt: Konakovic wird für den Rest der Saison nicht mehr für den TSV Gersthofen auflaufen. Hildmann hat ihn suspendiert, "weil wir Spieler brauchen, die mit ganzem Herzen dabei sind". Da Konakovic das wohl nicht war, funktioniere das Team nun auch ohne ihn. Der restlichen Mannschaft wurde die Suspendierung am Mittwoch mitgeteilt und alle waren damit einverstanden, sagt Hildmann.

Safet Konakovic (rechts) verlässt den TSV Gersthofen im kommenden Sommer. Foto: Rudi Fischer (Archivbild)

Bereits der vierte Wechsel bei Gersthofen

Beim TSV steht somit bereits der vierte Wechsel zum Saisonende fest. Für Trainingsleiter Hildmann ist das jedoch nichts Ungewöhnliches. "Dass gute Spieler zu höherklassigen Vereinen wechseln, ist eine Auszeichnung für uns." Es komme dabei immer auf die Art und Weise des Wechsels an. Selbst sei man bereits auf der Suche nach Neuverpflichtungen zur kommenden Saison.

Den Überraschungswechsel von Konakovic sieht Hildmann nicht als schlechtes Omen für das Freitagsspiel. "Wir sind nicht von einem Spieler abhängig." Beim Spiel gegen Ehekirchen hätte Hildmann auch unter normalen Umständen nicht auf den Spieler gesetzt.