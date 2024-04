Silvano Tuiach tritt in Gersthofen auf

Er ist ein kabarettistisches Urgestein in der Region Augsburg. Nun kommt „Geisterfahrer“ Silvano Tuiach in die Gersthofer Stadthalle. Und er bringt einen Gast mit.

In seinem neuen Programm „Geht’s no!?“ geht Geisterfahrer Silvano Tuiach in Opposition zu all dem Irrsinn des Zeitgeschehens. Er beschäftigt sich mit den Blessuren des Älterwerdens, mit der Krise der Kirche, dem Gender-Wahnsinn und den Tücken der künstlichen Intelligenz. Er befasst sich mit dem Thema „Toxische Männlichkeit – sind Männer heute noch notwendig?“ Als Special Guest tritt Herr Braun auf. Zu erleben ist das Programm am Freitag, 5. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen.

Tuiach beschäftigt sich mit allgemein menschlichen Themen. Lokale Seitenhiebe auf Gersthofen werde er wohl nicht einbauen, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Selbst in Neusäß, wo ich wohne, würde es mir schwerfallen – auch dort gibt es die großen kommunalen Themen nicht.“ In Augsburg könne man dagegen in die Vollen greifen mit Maxstraße, Theatersanierung und mehr.

Neu ein politischer Kabarettist gewesen

„Auch wenn ich privat ein sehr politischer Mensch bin, wollte ich nie ein politischer Kabarettist sein“, betont er. „Ich beobachte und kommentiere lieber das tägliche Leben der Menschen.“ Schon von Anfang an sei die britische Comedytruppe Monty Python mit ihrem absurden Humor ein Vorbild für ihn gewesen. „Überhaupt sehe ich die Fortentwicklung im Comedy-Bereich eher positiv, weil dadurch das Spielfeld des Humors erweitert wird.“

Im aktuellen Programm präsentiert der Geisterfahrer unter anderem als Bürgervertreter des Augsburger Sodala-Verleags ein Buch der ausgestorbenen Wörter. Der Erhalt der alten Ausdrücke im Augsburger Dialekt ist dem Kabarettisten auch privat ein Anliegen. Und selbstverständlich gibt auch „Herr Ranzmayr“ seine Lebenserkenntnisse zum Besten. Mit Herrn Braun wiederum gibt’s drei Einakter über verschiedene Varianten der Augsburger. „Wir spielen auch eine neue Version des Rotkäppchens. Herr Braun macht das pantomimisch.“ Mehr will Silvano Tuiach nicht verraten.

Der Auftritt mit dem Programm „Geht’s no!?“ beginnt am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Karten gibt’s an den üblichen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Eine weitere Vorstellung gibt’s dann am Samstag, 1. Juni, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß.

