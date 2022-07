86-Jähriger kommt auf B300 in Gegenverkehr und überschlägt sich

Mit seinem VW-Bus überschlägt sich ein 86-Jähriger auf der B300 bei Gessertshausen. Zuvor kracht der Bus gegen den Wagen einer 18-Jährigen. Die Strecke muss gesperrt werden.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der B300 bei Gessertshausen. Dabei überschlug sich der VW-Bus eines 86-Jährigen, teilt die Polizei mit. Demnach geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf gerade Strecke in den Gegenverkehr. Dort prallte der Bus gegen den Suzuki einer 18-Jährigen. Die Kollision war laut Polizei so heftig, dass der Bus umstürzte und sich auf Höhe des Kieswerks an der B300 überschlug. Der Suzuki schleuderte in den Straßengraben.

18-Jährige erleidet Platzwunde und Prellungen

Der 86-Jährige gab an, bei dem Unfall nicht verletzt worden zu sein. Er kam jedoch aufgrund der Schwere des Unfalls vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die 18-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und vermutlich mehrere Prellungen, teilt die Polizei mit. Die junge Frau kam ebenfalls ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand mit ca. 35.000 Euro Totalschaden. Die B300 war etwa zwei Stunden Uhr wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Die Feuerwehren von Gessertshausen und Diedorf waren mit 24 Einsatzkräften vor Ort, organisierten die Umleitung und sicherten die Unfallstelle ab. (kinp)