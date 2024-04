Motorrad und Auto stoßen an Kreuzung zusammen

In Gessertshausen kam es auf der Hauptstraße zu einem Unfall, der mit leichten Verletzungen abgegangen ist.

In Gessertshausen hat sich am Freitag gegen 16.20 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, war ein 50-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstraße in Richtung Ustersbach unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Oberschönenfelder Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 20 Jahre alten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Motorrad hingegen waren nur leichte Kratzspuren festzustellen. Der Sachschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. (kar)