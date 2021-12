Riskant überholt: Acht Verletzte bei Hennhofen am Heiligen Abend

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Heiligen Abend auf der Staatsstraße bei Hennhofen an unübersichtlicher Stelle überholt. Das hatte schlimme Folgen.

Bei Hennhofen hat sich am Heiligen Abend ein schwerer Unfall mit acht Verletzten und hohem Sachschaden ereignet. Es war eine große Anzahl an Einsatzkräften vor Ort.

Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, hat sich der Unfall am Freitag um 16.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 ereignet. Ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg war mit seinem Audi von Hennhofen in Richtung Wertingen unterwegs. Unmittelbar nach der Abzweigung nach Zusamzell überholte er laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle die 34-jährige Fahrerin eines Hyundai. Als der Mann sich gerade auf Höhe des Wagens der Frau befand, kam ihm ein Mercedes entgegen, an dessen Steuer ein 71-Jähriger saß.

Autofahrer versucht das Überholen zu spät abzubrechen

Der 25-Jährige versuchte zwar noch den Überholvorgang abzubrechen, doch es war zu spät. Alle drei Fahrzeuge stießen zusammen. Da in jedem Wagen mehrere Personen saßen, wurden bei dem Unfall acht Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Lediglich die Beifahrerin des überholten Fahrzeuges blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Den Insassen sei nicht mehr passiert, weil der Mercedes und der Audi neuere, hochwertige Modelle waren, die einen guten Insassenschutz geboten haben, erklärt die Polizei.

Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, der Rettungshubschrauber und 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hennhofen und Altenmünster. (kar)

