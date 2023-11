Polizeikontrolle endet mit einem Monat Fahrverbot

Die Polizei hält einen jungen Mann an, an dessen Fahrzeug ein Scheinwerfer defekt ist. Doch dann fällt etwas ganz anderes auf.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. und 18. November, gegen 1.15 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg in Horgau durch eine Steife der Polizeiinspektion Zusmarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund für die Verkehrskontrolle war ein defekter Frontscheinwerfer am Wagen des Mannes. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, wobei der relevante Grenzwert bei 0,5 Promille liegt. Den Mann, der seinen Wagen Ort stehen lassen musste, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. (jah)

