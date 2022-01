Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg nur noch knapp unter 500er-Marke

Immer mehr Menschen im Augsburger Land stecken sich mit dem Virus an. Über das Wochenende ist die Inzidenz deutlich gestiegen. Das sind die aktuellen Zahlen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an. Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut den Wert von 496,7 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Noch am Freitag lag dieser Wert bei 465,4. Tags zuvor hatte die Inzidenz zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder über 400 gelegen.

Neue Todesfälle meldet das RKI am Montag nicht. Seit Beginn der Pandemie sind im Augsburger Land 349 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Rund 80 Prozent der Intensivbetten sind belegt

In den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen spitzt sich die Lage aktuell nicht so stark zu, wie zu Beginn des Winters. Im Leitstellenbereich Augsburg, der auch die Kliniken in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, sind aktuell rund 81,5 Prozent aller Intensivplätze belegt. In den vergangenen Monaten war dort oft kein einziges Bett frei.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 641,6. Aichach-Friedberg: 591, Dillingen: 345, Donau-Ries: 437, Günzburg: 543, Landsberg: 602, Ostallgäu: 720, Unterallgäu: 553. (kinp)