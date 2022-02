Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Corona-Lockerungen: Was ändert sich für Menschen im Kreis Augsburg?

Plus Was bedeuten die gelockerten Corona-Maßnahmen konkret für die Menschen? Im Landkreis Augsburg fordern viele noch mehr, andere bleiben vorsichtig.

Von Moritz Maier

Viele Corona-Regeln sind gefallen. Ab jetzt gelten in Bayern weitreichende Lockerungen der Maßnahmen. Für geimpfte und genesene Menschen gibt es keine Kontaktbeschränkung mehr. 2G+ wird zu 2G, an Veranstaltungen dürfen auch wieder ungeimpfte Menschen mit einem negativen Testergebnis teilnehmen. Und was halten die Menschen im Landkreis Augsburg davon? Für einige rücken Reisen wieder in greifbare Nähe, manche sind trotz Lockerungen aber noch skeptisch.

