Tote Hasen, erblindete Rehe: Das hinterlässt der Hagel in der Tierwelt

Wenn Sie so etwas "erst jetzt" gesehen haben Wolfgang L.

dann hätten Sie 2002 am Gardasee in Lazise

sein müssen, da kamen keine "Tisch-Tennisball" große Hagelkörner wie am Samstag in Königsbrunn, wo mein Hyundai Tucson nun auch zum "Totalschaden" wurde, sondern da prasselten "Tennisball" große "Hagel-Brocken" durch die "Dachhaube" und das "Alkofen-Fenster" in mein "Bimobil-Wohnmobil" und zwar 7 Kugeln und 5 Stück durch die ausgefahrene Markise um halb 3 Uhr, Nachts und eine Kugel durchschlug noch das Zelt meiner jüngeren Tochter, die da mit ihrer Freundin neben dem Wohnmobil schlief.

Das hat gedonnert wie wenn Krieg wäre! Da war kein Zweig mehr auf einem Baum und keine Fenster mehr heil in den Waschhäusern und die Dächer der "Übernachtsungshütten" ganz unten am See, sahen aus wie ein Sieb und wurden notdürftig mit Planen überzogen.

Allein 30 Verletzte gab es (ohne mich der noch die Markise reindrehen wollte, vergeblich) auf dem Campingplatz Du Park gleich neben Lazise auf dem wir zuvor schon oft waren, aber dann war das, "das Letzte mal" erst später nochmals nach "Peschiera am Gardasee" mit der großen Tochter und den Enkeln, die dort einen Bungalow gemietet hatten, aber die Enkel auch bei uns ein paarmal im Alkofen übernachten durften. Solche Gewitter sind am Gardasee "keine Seltenheit" nur die Größe der "Tennis-Bälle" wohl seltener!

Und wir werden heute noch manchmal sogar von jungen Leuten gefragt, wo man denn so ein tolles Design herbekommt.



Und dieses Wohnmobil Bj.1989 (Mit zuletzt im Juni mit "Marderbiss in den Bremsschlauch" in Berlin) fahre ich heute noch. Damals habe ich die 5.600 € von der Versicherung kassiert und das "Womo" fährt genauso wie zuvor!

Und genauso werde ich auch meinen Tucson Bj. 2007, auch weiter fahren und werde auch wohl ca. 5.000 e von der Versicherung bekommen und bin mir ganz sicher, dass mich mein Auto mit 83.000 km wohl überleben wird, wie auch mein Wohnmobil wohl auch, solange ich eben noch fahren kann!

