Das ist am Pfingswochenende und zum Ferienstart in der Region los

Pünktlich zum Ferienstart kommt auch im Landkreis Augsburg der Sommer in die Gänge. Auch wer nicht gleich in den Urlaub fährt, hat die Auswahl unter etlichen Veranstaltungen.

Da das Wetter mitspielen soll, kann man am Wochenende etliche schöne Dinge im Freien unternehmen. Unter anderem ist am Pfingstmontag der Mühlentag geboten, in Fischach ist am Sonntag Maimarkt und in Gersthofen findet am Pfingstmontag vormittags ein Oldtimertreffen statt. Hier die weiteren Veranstaltungen im Einzelnen:

Konzerte

Anhausen, St. Adelgundiskirche, Sonntag 17 Uhr, Konzertreihe "Zeit für mich – mit Musik", Anna Kritsina und Elena Martinez-Eisenberg (beide Geige).

Dinkelscherben, Zehentstadel/Heimatmuseum, Augsburger Str. 27, Samstag 18 u. 20 Uhr, Musik im Naturpark mit "VERlust", eine Performance mit Miriam Galonska (Gesang), Barbara Bartmann (Klavier) und Bernard Hartmann (Sprecher).

Gersthofen, Stadtpark, Bürgermeister-Wendler-Straße, Samstag 18 Uhr, Open-Air-Konzert der Stadtkapelle Gersthofen.

Gessertshausen, Abteikirche Mariä Himmelfahrt, Oberschönenfeld, Montag 15.30 Uhr, Nördlinger Bachtrompeten Ensemble, Thomas Rothfuß (Orgel).

Westendorf, Dorfplatz, Montag 17 Uhr, Serenade, Musikverein Westendorf.

Märkte

Fischach, Marktplatz, Sonntag 9 Uhr, Marktsonntag mit Flohmarkt, Verkaufsstände ab 9 Uhr und Ladengeschäfte ab 13 Uhr geöffnet, ab 14 Uhr Standkonzert mit dem Musikverein Siegertshofen.

Leitershofen, Samstag 10-15 Uhr, Garagen- und Hofflohmarkt.

Treffs & Termine

Diedorf, Gartenatelier, Olli Marschall, Lettenbach, Steppacher Straße 1, Sonntag 15-18 Uhr, Tag der offenen Tür: "Blasen- und Be-hauptungs-Skulpturen" von Olli Marschall.

Thierhaupten, Klostermühlenmuseum, Franzengasse 21, Montag 11-17 Uhr, Deutscher Mühlentag, zahlreiche Aktionen und Vorführungen im Museum.

Gersthofen, Gelände der Firma Selgroß, Andreas-Schmid-Straße 2, Montag 9.30-16 Uhr, Oldtimertreffen, Veranstalter: MC Lech-Schmuttertal.

Feste

Adelsried, Musikheimgarten, Sonntag 10-22 Uhr, Musikanten Freinacht, ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 17 Uhr Rock Open Air (findet bei jedem Wetter statt), 135 Jahre Adelsrieder Musikanten.

Gablingen, St. Klaus-Hütte, Muttershofen, Sonntag 10-18 Uhr, Hüttenfest, Gersthofer Naturfreunde (findet bei jeder Witterung statt).

Neusäß, Pfarrkirche St. Stephan, Hainhofen, Sonntag 10 Uhr, 40 Jahre Pfarrer Freihalter in St. Stephan, Festgottesdienst, anschließend Pfarrfest.

Pöttmes, Marktplatz, Sonntag 17 Uhr, Montag 11 Uhr, Foodtruck-Festival mit Live-Musik, Montag 13-17 Uhr teilnehmende Geschäfte geöffnet. (AZ)