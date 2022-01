Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt rasant weiter

Im Landkreis Augsburg hat sich die Corona-Inzidenz innerhalb von zwei Tagen verdoppelt. Es gibt drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Es hat lange gedauert, bis die Omikron-Welle im Landkreis Augsburg angekommen ist. Jetzt schlägt sie voll ein. Innerhalb von zwei Tagen hat die Corona-Inzidenz sich verdoppelt, am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 465,4. Tags zuvor hatte die Inzidenz zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder über 400 gelegen. Bundesweit steigt die Inzidenz auf 471.

Am Freitag meldet das RKI auch drei neue Todesfälle. 348 Menschen sind im Augsburger Land seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Die Lage auf den Intensivstationen ist nicht mehr so angespannt

In den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen spitzt sich die Lage aktuell nicht so stark zu, wie zu Beginn des Winters. Im Leitstellenbereich Augsburg, der auch die Kliniken in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, sind aktuell rund 85 Prozent aller Intensivplätze belegt. In den vergangenen Monaten war dort oft kein einziges Bett frei. Auch die Zahl der Menschen, die bayernweit mit Corona im Krankenhaus landen, nimmt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Woche für Woche ab.

Lesen Sie dazu auch

Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Augsburg

Seit Dezember gelten noch mal strengere Corona-Regeln, vor allem im Handel. Das sind die aktuellen Bestimmungen:

Ungeimpfte dürfen sich nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Angehörigen eines anderen Hausstands treffen. Ausgenommen sind Kinder, die jünger als 14 Jahre sind, sowie Geimpfte und Genesene.



dürfen sich nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Angehörigen eines anderen Hausstands treffen. Ausgenommen sind Kinder, die jünger als 14 Jahre sind, sowie Geimpfte und Genesene. Kontaktbeschränkungen gibt es seit 28. Dezember auch wieder für Geimpfte und Genesene. Das haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen. Private Zusammenkünfte sind drinnen nur noch mit zehn Menschen erlaubt. Unter 14-Jährige zählen nicht mit. Sobald eine ungeimpfte Person über 14 Jahre dabei ist, dürfen zum eigenen Haushalt nur noch zwei Menschen aus einem anderen Haushalt kommen.

3G gilt in Bus und Tram (ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler). Auch am Arbeitsplatz müssen Angestellte geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie dort mit anderen Menschen in Kontakt kommen.

2G gilt mittlerweile fast überall, etwa in der Gastronomie , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Auch in Geschäfte dürfen jetzt nur noch Geimpfte und Genesene. Die Ausnahme sind Läden, die für den täglichen Bedarf zuständig sind, etwa Supermärkte, Drogerien, Baumärkte, Buchläden und Geschäfte, die Tierbedarf verkaufen. Die Regel gilt für Erwachsene und für Kinder ab zwölf Jahren.

gilt mittlerweile fast überall, etwa in der , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Auch in Geschäfte dürfen jetzt nur noch Geimpfte und Genesene. Die Ausnahme sind Läden, die für den täglichen Bedarf zuständig sind, etwa Supermärkte, Drogerien, Baumärkte, Buchläden und Geschäfte, die Tierbedarf verkaufen. Die Regel gilt für Erwachsene und für Kinder ab zwölf Jahren. 2G plus gilt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanischen Gärten oder Bädern. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig vor dem Unterricht testen, brauchen keinen zusätzlichen Nachweis. Für Geboosterte entfällt die Testpflicht unmittelbar nach der dritten Impfung. Ausnahme: In Pflegeeinrichtungen brauchen sie weiterhin den Nachweis.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 544. Aichach-Friedberg: 544, Dillingen: 319, Donau-Ries: 365, Günzburg: 441, Landsberg: 678, Ostallgäu: 698, Unterallgäu: 433. (mjk)