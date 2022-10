Die vierte Corona-Impfung: Die Nachfrage im Landkreis Augsburg steigt

Plus Die Corona-Infektionszahlen steigen, es gibt einen neuen angepassten Impfstoff. Beides wirkt sich auf die Nachfrage nach einer Auffrischungsimpfung aus.

Die Corona-Zahlen steigen, so manch ein Infizierter geht sogar schon in die zweite Runde einer Erkrankung. Im Landkreis Augsburg werden derzeit im Schnitt täglich rund 200 neue Infizierte gemeldet, doch die Dunkelziffer wird deutlich höher eingeschätzt, da nicht mehr zwingend ein PCR-Test nach einem positiven Schnelltest verlangt wird. Die Menschen im Augsburger Land reagieren auf diese Entwicklung, vor allem die Älteren gehen zunehmend zur vierten Impfung. Doch auch jüngere Patienten werden mit diesem Wunsch bei den Hausärzten vorstellig.