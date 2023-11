Diese Weihnachtsmärkte sind am Wochenende im Landkreis geöffnet

Überall durftet es schon nach gebrannten Mandeln, Glühwein und deftiger Bratwurst. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wächst. Bis dahin lässt sich die Zeit gut vertreiben auf den vielen großen und kleinen Weihnachtsmärkten in der Region. Auch im Augsburger Land werden am Wochenende wieder viele dampfende Tassen aus kleinen Holzhäuschen gereicht. Mancherorts schaut auch der Nikolaus vorbei. Hier ein Überblick über die Weihnachtsmärkte am ersten Advent-Wochenende 2023:

Hier fliegt der Nikolaus Am Sonntag um 11 Uhr ist Nikolausstart auf dem Ballonstartplatz in Gersthofen . Das Wintermärchen findet Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Weihnachtsmarkt mit Nikolauslauf Der Adventszauber und Kunsthandwerksmarkt Stadtbergen kann am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr beim Bürgersaal Am Hopfengarten besucht werden. Der Nikolauslauf beginnt am Sonntag um 14 Uhr an der Parkschule.

Weihnachtsmarkt mit Märchenspaziergang In Neusäß ist der Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Von 11 bis 21 Uhr gibt es hier den Märchenspaziergang mit dem Wunschvogel.

Weihnachtsmarkt mit Lesung In Schwabmünchen wird der Advent an der Christuskirche am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr mit einem Adventsmarkt gefeiert. Um 10 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst, anschließend findet der Adventsmarkt light statt, um 17 Uhr liest Hans Nebauer die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Auf dem Stadtplatz ist der Hoigarten am Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag schon ab 16 Uhr.