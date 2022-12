Ehrenamtliche retten den Rettungsdienst im Augsburger Land

Plus Die Personalsituation bei Rettungsdiensten ist angespannt. Trotzdem steht das Augsburger Land besser da als seine Nachbarn. Der Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern.

Immer öfter müssen Rettungs- und Notfallsanitäter im Augsburger Land ausrücken, um Menschen zu helfen. Die hauptberuflichen Einsatzkräfte können die vielen Fälle nicht mehr alleine stemmen. "Das System ist wirklich am Limit" heißt es dazu vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Trotzdem steht das Augsburger Land im Vergleich gut da. Alle Menschen, die einen Krankenwagen rufen, werden versorgt. Grund dafür sind die vielen ehrenamtlichen Helfer im Landkreis, die die Notfallversorgung aufrechterhalten. Trotzdem gibt es Kritik am System der Rettungsdienste.