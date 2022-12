Eltern in Sorge: Die Grippewelle trifft viele Kinder im Augsburger Land

Die Erkältungswelle im Augsburger Land spitzt sich zu. Besonders Kinder leiden immer häufiger unter hohem Fieber und Atemwegserkrankungen. Was können Eltern tun?

Seit mehreren Tagen versucht ein Diedorfer Vater, das Fieber zu senken. Nicht sein eigenes, sondern das seiner zwei Kinder, sechs und acht Jahre alt. "Ab 39,5 Grad macht man sich dann schon Sorgen", erzählt er. Ihn überrascht besonders, wie schnell das Fieber steigt. Mit einer normalen Erkältung habe das nichts zu tun. Eine befreundete Familie rief in ihrer Not sogar den Krankenwagen, nachdem die Temperatur eines Kindes nicht sank, sondern weiter anstieg. Diese Fälle stehen beispielhaft für eine über das Augsburger Land rollende Grippe- und Erkältungswelle. Besonders Kinder trifft es derzeit hart. Auch Corona spielt eine Rolle.

Ein Fünftel der Schüler krank: Angespannte Lage an Schulen und Kitas

An Schulen und Kitas im Augsburger Land ist die Lage besonders angespannt. An der Diedorfer Grund- und Mittelschule fehlen derzeit von gut 600 Schülerinnen und Schülern 120 krankheitsbedingt. Jedes fünfte Kind muss also im Bett bleiben. Rektorin Christine Mayr muss zurzeit außerdem auf elf Lehrkräfte verzichten. Auch sie sind krank. "Ich sitze deshalb schon den ganzen Vormittag an einem Vertretungsplan", sagt die Schulleiterin. Die Situation sei zwar nicht katastrophal, aber durchaus ungewöhnlich. "Momentan fordert uns das sehr", sagt Mayr. Auffällig ist, dass ungewöhnlich viele Kinder über Fieber und Schüttelfrost klagen, berichtet sie. Das beobachtet auch Manuela Birkner, die Leiterin der Langweider St. Vitus Kinderkrippe. "Momentan sind bei uns sehr viele Kinder krank", berichtet sie. "Besonders viele haben zur Zeit Fieber, das schnell ansteigt und sehr hoch geht." Kinder und Betreuerinnen sowie Betreuer fallen dort zur Zeit häufig für eineinhalb Wochen aus.

RS-Virus ist vor allem für Kleinkinder gefährlich

Handelt es sich bei den vielen Fällen also um eine gewöhnliche Erkältungswelle oder mehr? Seit Kurzem grassiert neben den vielen Erkältungen auch das sogenannte "Respiratorische Synzytial-Virus" (RS-Virus), das bei Kindern für hohes Fieber und Atemwegserkrankungen sorgen kann. Das bekommen derzeit besonders die Kinderkliniken und -Praxen zu spüren. Kinderarzt Achim Timnik aus Neusäß erklärt: "Es herrscht eine Epidemie an RS-Virus erkrankten Kindern." Er betont aber, dass das keine Seltenheit sei. Trotzdem sei das Virus vor allem für Kleinkinder gefährlich. Diese müssten bei einer Erkrankung zweimal täglich in die Praxis kommen, da die Gefahr besteht, dass ihre Lunge nicht mehr voll funktionsfähig ist, erklärt Timnik. Die Kinder werden mit einer Inhalationstherapie behandelt und zusätzlich muss die Sauerstoffsättigung im Blick behalten werden. "Je kleiner die Kinder desto schlimmer", erklärt Timnik die Krankheitsverläufe. "Bei ihnen ist die Lunge noch nicht so groß." Bei größeren Kindern und Erwachsenen sei die Erkrankung weit weniger schwer und kann medikamentös behandelt werden.

Doch nicht nur das RS-Virus sorgt derzeit für volle Wartezimmer. Oft sind es bekannte Infekte. "Wir haben eine massive Erkältungs- und Grippewelle", stellt die Kinder-Hausärztin Michaela Rose aus Diedorf klar. Zwar könne man nicht immer einen Grippe-Abstrich machen, jedoch sei eindeutig, dass es sich in vielen Fällen um Influenza, also die klassische Grippe handelt. Dafür sprechen die Symptome: hohes Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost. Eine gewöhnliche Erkältung fällt in der Regel nicht so schlimm aus. Mehrere Ärzte im Landkreis kritisieren, dass Kinder und Jugendliche nur für ein Attest in die Praxen kommen müssen, anstatt sich im Bett auskurieren zu dürfen. Sie plädieren dafür, an Schulen die Attestpflicht auszusetzen. An manchen ist das schon geschehen.

Was können Eltern tun, um ihre Kinder zu schützen?

Dass gerade jetzt die Fallzahlen nach oben schnellen, begründen die Ärztinnen und Ärzte im Wesentlichen mit zwei Entwicklungen. Zum einen steigen im Winterbeginn die Infektionszahlen. Zum anderen seien die Menschen in den vergangenen Corona-Jahren mit Abstand und Maske weniger mit Viruserkrankungen in Kontakt gekommen.

Was können Eltern also tun, um ihr Kind zu schützen? Prävention ist das Stichwort. So kann es helfen, die Luftfeuchtigkeit zu Hause hochzuhalten, um die Atemwege zu entspannen. Zudem sollen Eltern nicht umgehend in Panik geraten, raten die Ärztinnen und Ärzte. Ein leichter Husten oder Schnupfen sei bei Kindern normal und kann oft auch ohne einen Arztbesuch mit einfachen Hausmitteln behandelt werden. Eine gesunde Ernährung und viel Trinken sind wichtig. Bei Fieber über 39 Grad sollte aber eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Eine Impfung für das RS-Virus gibt es nicht. Jedoch empfehlen die Expertinnen und Experten im Augsburger Land weiterhin die klassische Grippeimpfung.