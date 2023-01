Er ist der Sportler des Jahres: Mit vielen Toren zu vielen Stimmen

Ein Fußballer und eine Handballerin liefern sich bei der Wahl zum Sportler des Jahres ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Insgesamt werden 62.725 Stimmen abgegeben.

Viele Tore = viele Stimmen! Diese Gleichung ging bei der erstmals von der AZ Augsburger Land und der Schwabmünchner Allgemeine durchgeführten Wahl zum Sportler/in des Jahres im Landkreis Augsburg auf. Zwei Torjäger/-innen machten in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen den Titel unter sich aus. Am Ende setzte sich Florian Gebert von den Bezirksliga-Fußballern des TSV Bobingen vor Lea Lammich von den Handball-Frauen des TSV Schwabmünchen mit ziemlichem Vorsprung durch.

Für die Krönung hat es für Lea Lammich, Handballerin des TSV Schwabmünchen, nicht ganz gereicht. Aber für die Krone der Torschützenkönigin. Foto: Holger Hübenthal

Der 22-jährige Florian Gebert war in der vergangenen Saison mit 26 Treffern Torschützenkönig der Fußball-Bezirksliga Süd und ist mit dem TSV Bobingen nur knapp am Aufstieg zur Landesliga gescheitert. Das will man nun nachholen. Bisher hat Gebert, der seit der G-Jugend im Verein aktiv ist, schon wieder 16 Tore auf seinem Konto. Zu seinen großen Stärken zählen neben dem guten Torriecher, Schnelligkeit und Durchsetzungsvermögen.

Sportler des Jahres im Landkreis Augsburg aus verschiedenen Disziplinen

Mit ihren 17 Jahren ist Lea Lammich schon eine der Leistungsträgerinnen in der Handball-Frauenmannschaft des TSV Schwabmünchen. Als Torschützenkönigin der Landesliga Süd war sie maßgeblich am Aufstieg in die Bayernliga beteiligt. Mit der B-Jugend wurde die Tochter einer Handballerfamilie, die seit frühester Jugend nicht nur im Handball, sondern auch im Turnen und der Leichtathletik aktiv ist, bayerischer Meister, kam bis ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft und qualifizierte sich für die Jugend-Bundesliga.

Mit zwei Europameistertiteln auf Platz drei: Inliner Patrick Stimpfle. Foto: Jasmin Rump

Die „Bronzemedaille“ sicherte sich der zweimalige Inline-Europameister Patrick Stimpfle von der RSG Wertachtal. Der 42-Jährige gewann vor 5000 Zuschauern im spanischen Villablino im Parallelslalom und im Einzelslalom. Auf den weiteren Plätzen landeten Elke Kexxel von den Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen und die Schwimmerin Franziska Kolb.

Die meisten Stimmen wurden natürlich bei der Abstimmung im Internet verteilt. Klare Siegerin bei den abgegebenen Stimmzetteln wurde die Fechterin Victoria Waldmann aus Thierhaupten, die dadurch in der Endabrechnung den Tennisspieler Maximilian Heinzel (TC Rot-Weiß Gersthofen) noch überholte und Platz sechs belegte.

Die Ehrung des Sportlers des Jahres wird bei einem Heimspiel des TSV Bobingen vorgenommen.