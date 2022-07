Landkreis Augsburg

11:30 Uhr

Im Herbst fehlen im Kreis Augsburg wohl immer noch Hunderte Kita-Plätze

Plus Räume für Kinderbetreuung in den Kommunen sind eigentlich vorhanden - aber nicht genügend Personal. Eine Umfrage bei den Kommunen zeigt, es gibt Wartelisten.

In Diedorf sind es sieben - sieben Kinder im Krippenalter, für die es ab September keinen Betreuungsplatz geben wird und deren Anmeldung abgewiesen werden musste. Die Zahl ist allerdings nur ein kleiner Blick in die allgemeine Lage des Landkreises und wenig repräsentativ für die allgemeine Lage: Für mehr als 760 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter, so das Ergebnis einer Umfrage des Landratsamts vom Mai, werde es ab September keinen Betreuungsplatz geben. Wie sich die Lage inzwischen entwickelt hat, ist allerdings unklar, so der Sprecher der Behörde, Jens Reitlinger.

