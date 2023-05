Landkreis Augsburg

06:01 Uhr

Ist der Leistungsdruck an Gymnasien im Augsburger Land zu hoch?

Im Landkreis Augsburg gibt es fünf Gymnasien, eines davon ist das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf. In dieser Woche laufen die Einschreibungen für die nächsten fünften Klassen. Voraussichtlich werden aber auch wieder hunderte Kinder mit gymnasialer Eignung auf eine Realschule wechseln.

Plus In keinem anderen Landkreis in Bayern wechseln mehr Kinder mit gymnasialer Eignung auf die Realschule als im Landkreis Augsburg. Auf der Suche nach den Ursachen.

Aufregende Tage für Eltern von Kindern, die die vierte Klasse der Grundschule besuchen: Vor einer Woche gab es die teils heiß ersehnten, teils mit Beunruhigung erwarteten Übertrittszeugnisse. Dort ist zu lesen, welche Empfehlung die Lehrkraft dem Kind für seinen weiteren schulischen Weg aufgrund seiner Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht gibt: Je nach Notendurchschnitt werden die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium empfohlen. Noch bis zum 12. Mai ist es den Familien dann möglich, die Kinder auf einer passenden Schule einzuschreiben. Doch warum wählen gerade im Augsburger Land weniger Eltern das Gymnasium, obwohl ihr Kind das Zeug zum Übertritt hätte?

So besuchen im laufenden Schuljahr 415 Mädchen und Buben im Landkreis Augsburg eine fünfte Klasse einer Realschule, obwohl sie im vergangenen Schuljahr eine Durchschnittsnote von 2,33 und besser im Übertrittszeugnis stehen hatten und somit für den Besuch eines Gymnasiums geeignet gewesen wären. Eine Zahl, die sich ähnlich für die schwäbischen Landkreise Günzburg, Donau-Ries oder Ostallgäu ablesen lässt, während sie für Dillingen an der Donau oder das Oberallgäu nicht gilt, ebenso wenig wie für die Stadt Augsburg.

