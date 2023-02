Jäger im Augsburger Land kritisieren Verschärfung des Waffenrechts

Plus Das Bundesinnenministerium plant auch ein Verbot für halb automatische Waffen. Die Jägerschaft im Augsburger Land spricht von "blindem Aktionismus".

Aktuell besitzen im Landkreis Augsburg 4238 Personen ganz legal eine Schusswaffe. Ein großer Teil davon sind Sportschützen, und genau 1461 Männer und Frauen haben eine Waffenbesitzkarte und können somit dank ihres Jagdscheins mit Gewehr und Pistole oder Revolver auf die Pirsch gehen. Diese Zahlen könnten sich jedoch schon bald ändern. Denn: Das Waffenrecht soll nach dem Willen von Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) deutlich verschärft werden. Die geplante Maßnahme aber kommt bei der Jägerschaft alles andere als gut an. Felix Kuwert aus Diedorf kritisiert vor allem das anvisierte Verbot von halb automatischen Waffen und spricht von "blankem Aktionismus". Nun hat er unter anderem Fachleute und Politiker zu einem Gespräch in Anhausen eingeladen, da er unter anderem große Probleme bei der Ausbildung künftiger Jäger befürchtet.