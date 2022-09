Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Kein Kita-Platz: Viele Kommunen versuchen, noch Kinder unterzubringen

Plus Das Kindergartenjahr hat begonnen, aber im Landkreis warten Hunderte Eltern immer noch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Besonders die Krippen sind alle voll.

Von Angela David und Elmar Knöchel

Das neue Kindergartenjahr hat gerade erst begonnen, aber es steht schon fest, dass nicht jede Familie im Landkreis Augsburg, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind wollte, auch einen bekommen kann. Es fehlt vor allem an Personal. „Es gibt einfach zu viele Kinder und zu wenig Betreuungsplätze“, sagt Nadine Kratzer, Leiterin des St.-Simpert-Kindergartens in Dinkelscherben: „Es gibt Kinder, die drei oder vier Jahre alt sind und einfach keinen Platz bekommen.“ Die Warteliste ist lang. Auch in ihrem Kindergarten sei momentan eine Erzieherstelle nicht besetzt. Bewerberinnen oder Bewerber gebe es kaum. Wie überall, meint Kratzer. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Betreuung. „Wenn eine junge Familie heute ein Haus baut, müssen beide Elternteile arbeiten, um das bezahlen zu können“, so die Kindergartenleiterin. In manchen Orten fehle noch die notwendige Infrastruktur, um dem Zuzug in die Gemeinden im Augsburger Land gerecht zu werden.

