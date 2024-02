Landkreis Augsburg

Klassische Sommerberufe: Was machen Bademeister und Co. im Winter?

Plus Bademeister im Sommer, arbeitslos im Winter? Das machen Menschen mit typischen Sommerberufen im Landkreis Augsburg während der kalten Jahreszeit.

Beim Sommer denkt man unweigerlich an Sonnenschein, Freibad und Eis vom Kiosk. Doch was macht der Bademeister, wenn das Freibad schließt? Oder der Betreiber des Kiosks am See, wenn bei Minustemperaturen niemand schwimmen geht? Ein Blick auf klassische Sommerberufe im Landkreis Augsburg während der kalten Jahreszeit.

Im Sommer Bademeister, im Winter Forstarbeiter

Michael Ringel arbeitet als Bademeister im Freibad Schwabmünchen. Bereits seit 2001 sei er dort, erzählt Ringel. Das Problem: Das Schwabmünchener Freibad öffnet seine Tore nur zwischen Mai und September. Das Hallenbad in Schwabmünchen befindet sich noch im Bau und wird voraussichtlich erst im Spätsommer eröffnet. Außerhalb der Freibadsaison kann Ringel also nicht als Bademeister arbeiten.

