Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Kriminalstatistik: Eine Zahl macht auf den ersten Blick Angst

Plus Die Zahl der Morddelikte ist im Vorjahresvergleich um 2800 Prozent gestiegen. Dafür ist ein Fall verantwortlich, der über Wochen Menschen im Augsburger Land in Atem hielt.

Von Maximilian Czysz

Das Augsburger Land gehört zu den gefährlichsten Landkreisen in Bayern, vermutlich sogar in ganz Deutschland. Das jedenfalls besagt eine Zahl in der aktuellen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Nach der Aufstellung ist die Zahl der Morddelikte um 2800 Prozent gestiegen. Das ist kein Schreibfehler. Die 2800 Prozent beruhen vielmehr auf einem Kriminalfall, der viele Menschen im Augsburger Land über Wochen beschäftigte.

Zwischen Juni 2022 und Anfang 2023 warf ein Mann immer wieder Steine auf die Bundesstraßen 2 und 17. Wochenlang suchte die Polizei mit einem großen Aufgebot an den Brücken der Bundesstraßen nach dem Täter. Doch ohne Erfolg. Schließlich kamen die Ermittler auf einen Lastwagenfahrer, der wohl aus Langeweile oder zur Stressbewältigung aus seinem Fahrzeug heraus die Steine warf.

