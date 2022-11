Landratsamt stellt Veröffentlichung der Corona-Zahlen ein

Wer einen positiven Corona-Test hat, muss nicht mehr zu Hause bleiben. Landrat Martin Sailer hält das Ende der Isolationspflicht für längst überfällig und kritisiert weitere Regeln.

Trotz Corona vor die Haustüre – mit dem Ende der Isolationspflicht ist das möglich. Auch wer positiv getestet wurde, darf das Haus verlassen und auch arbeiten gehen. Allerdings muss außerhalb der eigenen Wohnung – jedoch nicht im Freien – eine Maske getragen werden. Landrat Martin Sailer hatte sich im Interview mit unserer Redaktion schon vor Monaten dafür ausgesprochen. Er hält die Entscheidung für überfällig. Sailer: "Ich bin der Auffassung, dass wir mit dem Virus leben müssen."

Das Landratsamt nimmt das Ende der Aufhebung der Isolationspflicht zum Anlass, die Veröffentlichung der Corona-Zahlen einzustellen. Ab Montag werde das Update nicht wie bislang auf der Webseite und dem Facebook-Kanal des Landkreises veröffentlicht. Die Infektionszahlen für den Landkreis Augsburg können weiterhin auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts eingesehen werden.

Landrat Sailer will die Maskenpflicht abschaffen – mit einer Ausnahme

CSU-Landrat Sailer erklärt in diesem Zusammenhang: "Ich begrüße es sehr, dass die Isolationspflicht in Bayern nun endlich aufgehoben wurde. Aus meiner Sicht hätte man diese Entscheidung aber auch gut und gerne bereits vor ein paar Monaten treffen können." Allerdings würde er sich wünschen, dass dieser Weg bundesweit einheitlich verfolgt wird und nicht "wieder ein Flickenteppich aus verschiedenen Regelwerken entsteht, der die Bürgerinnen und Bürger nur noch zum Kopfschütteln bringt."

Wenn nun auch bald die Maskenpflicht im ÖPNV fallen sollte, fiele es schwer zu erklären, wieso ein Fahrgast von Augsburg nach München im ICE eine Maske tragen muss, während er sie auf der gleichen Strecke in der Regionalbahn weglassen kann, meint Sailer. "Die Maskenpflicht sollte aus meiner Sicht im öffentlichen Raum insgesamt auf Freiwilligkeit beruhen." Eine Ausnahme solle es nur in Arztpraxen, Krankenhäusern und Einrichtungen der Pflege geben – allerdings ganz unabhängig von Corona. Der Landrat hatte die bestehenden Corona-Regeln in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. Schon im Sommer warb er für die Abschaffung nahezu aller Maßnahmen.