Nach Betrugsfall im Kreis Augsburg: Falsche Polizeibeamte festgenommen

Ermittlungserfolg für die Polizei: In Niedersachsen sind drei Männer festgenommen worden, die unter anderem ein Ehepaar aus dem Augsburger Land betrogen haben sollen.

Ein Ehepaar aus dem Augsburger Land ist im Januar Opfer von Betrügern geworden. Nun hat die Polizei drei Männer festgenommen, die dafür verantwortlich gewesen sein sollen – und vermutlich für viele ähnliche Fälle.

Ehepaar aus dem Kreis Augsburg wird Opfer von Betrügern

Das Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg sei von Callcenter-Betrügern angerufen worden, berichtet die Polizei. Die hätten sich als angebliche Polizeibeamte ausgegeben und schilderten einen fiktiven Einbruch in der Nachbarschaft. Dadurch sei auch das Geld der Angerufenen in Gefahr, behaupteten die mutmaßlichen Betrüger. Einer der falschen Polizeibeamte wies das Ehepaar an, einem angeblichen Kollegen Bargeld zu übergeben, um es vorübergehend sicher zu verwahren. Tatsächlich kam es in der Folge zu einer Geldübergabe zwischen den Eheleuten und einem falschen Polizeibeamten, berichtet die echte Polizei.

Die bereits bestehende „EG Callcenter“ der Augsburger Kriminalpolizei führte auch in diesem Fall umfangreiche Ermittlungen und konnte schließlich Mitte März drei Tatverdächtige festnehmen. Zum Teil stehen sie im Verdacht an der Tat im Landkreis Augsburg und darüber hinaus auch in anderen Regionen beteiligt gewesen zu sein. Zwei der drei Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Drei mutmaßliche Betrüger von Polizei festgenommen

Außerdem gelang es den Ermittlern, Hintermänner dieser und weiterer Taten zu identifizieren. Diese sollen sowohl an der Tat im Landkreis Augsburg sowie an ähnlichen Betrugsfällen in München beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Augsburg Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen.

Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag konnten die drei Männer in ihren Wohnungen in Lingen (Niedersachsen) festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten Beweismittel sicher. Die Kriminalpolizei aus Augsburg wurde bei den Festnahmen und Durchsuchungen von Spezial-Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterstützt.

Die drei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren wurden heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Er setzte die bestehenden Haftbefehle in Vollzug. Auch dieses Trio sitzt nun in Untersuchungshaft. Nähere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen, und weist darauf hin, am Telefon grundsätzlich keinerlei Angaben über das Vermögen oder vorhandene Wertgegenstände zu machen. Außerdem sollen am Telefon keinerlei persönliche Daten übermittelt werden.