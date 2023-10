Landkreis Augsburg

Sperrungen, Umleitungen, Stau: Autofahrer brauchen derzeit starke Nerven

Plus Mehrere Baustellen, Sperrungen und Umleitungen machen den Autofahrern das Leben schwer. Wenn noch Unfälle passieren wie am Donnerstagmorgen, geht nichts mehr.

Etliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürften am Donnerstag zu spät zur Arbeit gekommen sein. Grund war ein Unfall auf der Autobahn. Es gibt aber noch weitere Ursachen, warum es auf den Straßen im Augsburger Land teilweise nur langsam vorwärtsgeht. Ein großer Faktor ist die derzeitige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Hammel. Sie zwingt vor allem viele Aystetter, einen langen Umweg über die Autobahn in Kauf zu nehmen.

Verschärft wurde die Lage am Donnerstagmorgen, als gegen 6.30 Uhr ein Kleintransporter auf der A8 in Höhe Edenbergen einen Reifen verlor. Er kollidierte laut Autobahnpolizei zunächst mit einem nachfolgenden Auto. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Dann flogen die Teile auf die Gegenspur und trafen frontal einen Linienbus des AVV, der in Richtung Stuttgart fuhr. Der war um diese Uhrzeit nur mit dem Fahrer und einem Fahrgast besetzt, beide blieben unverletzt.

