Vollsperrungen und Pendlerfrust: Schlechtes Zeugnis für Bahnverkehr im Kreis Augsburg

Fahrgastverband warnt vor weiteren Vollsperrungen im Landkreis Augsburg. Grünen-Abgeordneter fordert bayerischen Verkehrsminister zum Handeln auf.

Die Stimmung ist gereizt an den Bahnsteigen im Augsburger Land und das bekommen ausgerechnet auch die Ehrenamtlichen des Fahrgastverbandes Pro Bahn zu spüren. Jörg Lange von der Interessenvertretung der Bahnkunden: "Der Frustpegel vieler Fahrgäste ist hoch. Das sehen wir auch in den E-Mails, die bei uns eintreffen. Manchmal werden wir dann auch zur direkten Zielscheibe des Frusts."

Bahn: Vollsperrung zwischen Augsburg und Donauwörth

Langes Fazit über die Zustände im Bahnverkehr in der Region fällt ernüchternd aus: "Auf der Strecke Augsburg - Mering - München gab es neben den Bauarbeiten am Gleis nahe Mammendorf auch die "Baustelle Fahrgastinformation" zu besichtigen. Auf der Strecke Augsburg - Donauwörth stehen Ende März/Anfang April zwei Wochenenden mit Vollsperrung bevor." Aktuell ist die Strecke zwischen Augsburg und Meitingen bereits gesperrt. Das soll bis Mitte März so gehen.

Noch länger, weil zeitlich weiter zurückreichend, ist die Mängelliste, die der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Grüne) jetzt an den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) geschickt hat.

Lange Mängelliste für Minister Bernreiter zum Bahnverkehr im Landkreis Augsburg

Der Grünen-Parlamentarier beginnt mit dem wegen Lokführermangels reduziertem Angebot auf der Strecke zwischen Augsburg und Meitingen und fährt fort mit "Personalmangel, eine schlechte Organisation von Baustellen (z.B. Olching-Haspelmoor) sowie anhaltende technische Probleme sorgen weiterhin dafür, dass es insbesondere auf der Strecke Ulm-Augsburg-München zu erheblichen Zugverspätungen und auch kompletten Ausfällen kommt." Schließlich erwähnt Deisenhofer die erheblichen Behinderungen zwischen Augsburg und Donauwörth. "Aufgrund von Problemen bei der Umlaufplanung und durch Kapazitätsengpässe am Bahnhof ist bis Meitingen weiterhin kein Zugverkehr möglich." Hinzu komme eine schlechte Information der Fahrgäste.

Die genannten Probleme seien "nur einige symptomatische Beispiele für die aktuelle Lage im Landkreis Augsburg und darüber hinaus", so Deisenhofer. Er teile die Einschätzung des Augsburger Landrats Martin Sailer (CSU), der die derzeit unzumutbaren Fahrtzeiten in aller Deutlichkeit beanstandet. Deisenhofer fordert Bernreiter nun auf, "auf eine baldige Besserung im Schienenverkehr auf den genannten Abschnitten hinzuwirken." Das entspreche auch den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag von CSU und FW, so der Grünen-Parlamentarier. Dort nämlich sei auf Seite 48 zu lesen: " Genauso wichtig sind uns die Verbesserung der Fahrgastinformation sowie Anreize zur Verbesserung der Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Fahrgastfreundlichkeit, gerade auch während Bauphasen“. (AZ/cf)

