Von wegen Blumen und Pralinen: Was sich Mütter wirklich zum Muttertag wünschen

Plus Tulpen, Wertschätzung oder Zeit mit der Familie – wir haben mit Müttern und Töchtern im Augsburger Land gesprochen, was sie vom Muttertag erwarten.

Von Wilhelmine Glaßer, Julia Wersig, Wilhelmine Glaßer, Julia Wersig, Jennifer Kopka

Die Geschäfte rüsten sich für den großen Tag, der dieses Jahr am 12. Mai gefeiert wird. Es ist wieder Muttertag, und wer in letzter Sekunde noch ein Geschenk sucht, der wird sicher fündig werden: Blumensträuße, Badebomben, Pralinen "für die beste Mama der Welt", Kerzen, Parfüms – in allen Formen und Farben. Die Auswahl ist schier endlos.

Muttertag feiert man nur einmal im Jahr – eine Umfrage des Müttergenesungswerks (MGW) unter 335 Müttern zeigt allerdings: Mehr als jede zweite Mutter wünscht sich, dass ihre Sorgearbeit das ganze Jahr über wertgeschätzt wird. Der Muttertag ist nur jeder fünften Mutter (18,8 Prozent) "sehr wichtig". Knapp 16 Prozent gaben an, dass ihnen der Muttertag gar nicht wichtig sei.

