Landkreis Augsburg

07:43 Uhr

Vox verrät neue Details zur Shopping-Queen-Wahl mit Tina Schüssler

Plus In welchen Geschäften hat Tina Schüssler für die Wahl zur "Shopping Queen" eingekauft? Und vor allem: Wer sind ihre Konkurrentinnen? Guido Maria Kretschmer erwartet ein buntes Feld.

Von Matthias Schalla

Nun steht der Ausstrahlungstermin fest. Nachdem Tina Schüssler, die ehemalige dreifache Weltmeisterin im Boxen und Kickboxen, Sängerin, Schauspielerin und Ringsprecherin, in Augsburg mit ihrer Begleiterin in dem markanten VW-Bus der beliebten Reality-Sendung "Shopping Queen" beim Einkauf erkannt worden war, bestätigte der Sender auf Nachfrage unserer Redaktion die Teilnahme der 48-jährigen Diedorferin. Neben dem Sendetermin werden jetzt weitere Details bekannt, und auch die spannende Frage, wer Tina Schüsslers Konkurrentinnen sind und in welchen Geschäften sie eingekauft hat, wird beantwortet.

5 Bilder Die Kandidatinnen bei Shopping Queen Foto: Vox, Mediengruppe RTL

Das Rezept bei "Shopping Queen" ist so simpel wie erfolgreich: Fünf Kandidatinnen haben vier Stunden Zeit, um sich passend zu dem von Guido Maria Kretschmer vorgegebenen Motto einzukleiden und zu stylen. Dafür bekommen sie 500 Euro und dürfen zur Unterstützung eine Einkaufsbegleitung mitnehmen. Am Ende des Tages präsentieren die Kandidatinnen ihren Mitbewerberinnen das Outfit und bekommen von ihnen je nach Umsetzung bis zu zehn Punkte. Der Star-Designer darf zum Schluss ebenfalls seine Wertung abgeben. Wer die höchste Punktzahl hat, erhält 1000 Euro und eine imaginäre "Shopping Queen"-Krone. Pressesprecherin Katrin Bechtoldt von der Mediengruppe RTL, zu dem auch der Sender Vox gehört, hatte zuvor das aktuelle Motto verraten, mit dem sich Tina Schüssler auseinandersetzen muss, und verrät weitere Details.

