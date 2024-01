Was ist los am Wochenende im Landkreis Augsburg?

Lesung: Eine Lesung in Kombination mit Musik gibt es bei der achten Ausgabe von "Song & Book" am Sonntag, 14. Januar, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Graben. Dieses Mal hat die Literatur-Jury das Buch „Schneeflocken wie Feuer“ ausgewählt. Karten gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben sowie an der Abendkasse.