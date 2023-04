Was machen wir heute? Freizeittipps für die Osterferien im Augsburger Land

Für alle, die in den nächsten Tagen etwas unternehmen wollen, bietet der Landkreis einige vergnügliche und interessante Ausflugsziele in den Osterferien.

Noch bieten die Osterferien nicht das Frühlingswetter, das sich viele wünschen. Trotzdem gibt es einiges, was man auch bei kühleren Temperaturen unternehmen kann, zudem sich ab dem Osterwochenende öfter die Sonne zeigen soll.

Ein "Hotspot" im Landkreis für alle Wetterlagen ist Oberschönenfeld. Wer mag, kann mit dem Zug nach Gessertshausen fahren und hinüberwandern oder sich gleich aufs Rad schwingen. Am Ziel angelangt, wartet je nach Wetter eine Stärkung im Biergarten oder Restaurant des Klosterstübles und für die Kinder gibt es mit dem neu gebauten großen Abenteuerspielplatz des Bezirks ein wahres Paradies zum Spielen und Toben.

Einweihung neuer Spielplatz Oberschönenfeld. Foto: Marcus Merk

Auf dem preisgekrönten, barrierefreien Spielplatz gibt es nicht nur Klettergerüste, Rutsche und Wippen, sondern auch ein Wasserspielgerät, eine Tischtennisplatte, verschiedene Schaukeln und Hängematten und eine Balancierstrecke. Auf der Wiese daneben kann man picknicken, es gibt aber auch viele Sitzgelegenheiten mit Tischen für eine Brotzeit.

Bei schlechtem Wetter: Klosteranlage Oberschönenfeld und das Museum

Auch die Klosteranlage Oberschönenfeld und das Museum sind vor allem bei schlechtem Wetter ein lohnendes Ziel. Im Museum, das an allen Feiertagen und Dienstag bis Sonntag geöffnet ist, gibt es am Ostersonntag, 9. April, um 15 Uhr eine Familienführung durch die Ausstellung "Klosterleben im Wandel", die einen Einblick in die Geschichte einer der ältesten Zisterzienserinnenabteien Deutschlands und den Alltag im Kloster zwischen Gebet und Arbeit gibt.

Das Museum Oberschönenfeld zeigt eine Ausstellung über das Leben im Kloster. Foto: Andreas Brücklmair

Eine weitere Familienführung zum Klosterleben ist am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr, geboten. Roswitha Stocker führt durch die Dauerausstellung "Klosterwelt und Landleben zwischen Tradition und Umbruch" zum Thema "Wie leben die Nonnen?". Bei dem spielerischen Ausstellungsrundgang erfahren kleine und große Museumsgäste, wie die Zisterzienserinnen hinter den Klostermauern in Oberschönenfeld früher lebten beziehungsweise wie sich ihr Tagesablauf heute gestaltet. Angeregt durch die gesammelten Eindrücke wird anschließend in der Kreativwerkstatt mit vielen bunten Materialien ein eigenes kleines Schatzkästchen für zu Hause gestaltet. Nähere Informationen unter www.mos.bezirk-schwaben.de

Lesen Sie dazu auch

Ebenfalls ein beliebtes Ziel für Familien ist Horgau. Dort ist von der Reitanlage Winterhalder (Am Bahnhof 22) Ponyreiten für Kinder geboten. Eine Stunde kostet 15 Euro. Und wenige Meter weiter befindet sich die Anlage von Siggi und Franziska Beutel zum Minigolfspielen (Am Bahnhof 10). Zum Start der neuen Saison wurde eine Bahn erneuert und es gibt nun mehr Sitzgelegenheiten. Geöffnet ist während der Osterferien bereits täglich ab 10 Uhr.

In Täfertingen ist derzeit das Minigolfspielen umsonst

Auch in Täfertingen (Weishauptstr. 14) gibt es eine schöne Minigolfanlage, die derzeit teilweise erneuert wird. Weil deshalb im Moment noch vier Bahnen weniger zur Verfügung stehen, spielt man laut Inhaber Josef Lindermeier solange sogar umsonst oder gegen eine kleine Spende. Geöffnet ist in den Osterferien ab Karfreitag täglich ab 13 Uhr.

Seit 60 Jahren gibt es die Minigolfanlage in Horgau. Betrieben wird sie von Siggi Beutel und seiner Frau. Foto: Andreas Lode

Tierisch geht es in Horgau bei "Westwood Alpacas", einer Alpakazucht, zu. Wanderungen und Ausflüge mit den flauschigen und freundlichen Tieren können individuell vereinbart werden. Jeder, der ein Alpaka führen möchte, zahlt 35 Euro. Der Preis als Begleitperson ohne Tier beträgt 20 Euro. Die Wanderungen dauern etwa eineinhalb Stunden, anschließend können die Tiere noch gefüttert werden. Weitere Informationen unter www.westwood-alpacas.de

Mit einem Alpaka spazieren gehen kann man in Horgau. Foto: farbkombinat, stock.adobe (Symbolbild)

Die Klosteranlage in Holzen bei Allmannshofen beeindruckt schon allein vom Aussehen her. Wer mehr erfahren möchte, was sich hinter den hohen Mauern abspielt und was für ein geschichtsträchtiger Ort das ist, der kann sich die Lauschtour aufs Handy laden. Auf einer Tafel am Eingang steht, wie einfach das geht. Der Rundgang lohnt sich und verspricht ganz neue Erkenntnisse. Nähere Informationen unter www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour.

Im Gasthof Hirsch in Welden befindet sich das Ganghofermuseum. Foto: Marcus Merk

Einblicke in das Leben und Werk Ludwig Ganghofers bietet eine andere Lauschtour im Holzwinkel. Mit einer Audiotour für das eigene Smartphone können sich Literatur- und Heimatinteressierte auf Spurensuche begeben und Interessantes über den berühmten Schriftsteller erfahren, der seine Kindheit in Welden verbracht hat. Startpunkt der Lauschtour ist das Ganghofermuseum in Welden im Landgasthof "Zum Hirsch".

Wegkreuze in Adelsried sind Zeitzeugen der Frömmigkeit

Für schöne Osterspaziergänge bietet der Landkreis mit den Westlichen Wäldern, dem Schmutter- oder Lechtal, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wer gerne ein Motto mit Führung hat, kann passend zu Ostern an der dreistündigen Wanderung "Wegkreuze erzählen" ab Adelsried (Rathausplatz) teilnehmen. Wegkreuze als stille Zeitzeugen menschlicher Schicksale und tiefer Frömmigkeit begegnen dem Wanderer als schlichte Holzkreuze, Bildstöcke, Marterl oder Kapellen. Anmeldung bei der Gemeinde Adelsried unter Telefon 08294/86920.

Im südlichen Landkreis locken die Überreste der mittelalterlichen Haldenburg bei Schwabmünchen (Schwabegg) mit einem Spaziergang durch die Geschichte. Auf dem Areal sind auch Siedlungsspuren aus der mittleren und späten Bronzezeit entdeckt worden. Der Rundweg (Anfahrt ist ausgeschildert) beginnt am Parkplatz und ist etwa drei Kilometer lang. Im Wald gibt es einen überdachten Picknick-Platz. Geeignet ist der Spaziergang besonders für Familien.

Bei Schwabegg zeugen die Gräben und Wälle von der mittelalterlichen Haldenburg. Foto: Marcus Merk

Kunst und Natur kommen auf dem Besinnungsweg rund um Mittelneufnach zusammen. Ein ausgeschilderter Weg lädt zu besonderen Ausblicken ein. Die Tour ermöglicht auch persönliche Einblicke - wer für sich das richtige Tempo in der hügeligen Staudenlandschaft gefunden hat, kann innere Ruhe spüren. Entlang der Strecke finden sich 20 Stationen mit Texttafeln und größtenteils themenbezogenen Skulpturen als Denkanstöße. Ein Flyer mit Wegbeschreibung und Karte kann im Internet unter www.mittelneufnach.de heruntergeladen werden. Die Wanderung kann bequem in zwei Abschnitte geteilt werden und erfordert jeweils etwa zweieinhalb Stunden.