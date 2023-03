Weshalb nur wenige Orte im Landkreis vom Kita-Streik betroffen waren

Plus Während einige Kitas im Augsburger Land geschlossen waren, streikte andernorts die Verwaltung. In wieder anderen Gemeinden war nichts vom Streik zu spüren. Woran liegt das?

Nach dem Streik geht es heute zurück in den Normalbetrieb. Die Gewerkschaft Verdi hatte Anfang der Woche Mitarbeitende im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Im Landkreis waren vor allem am Montag die gewerblichen Bereiche, Bauhöfe, Wasserwerke, Kindertagesstätten und die Verwaltung betroffen. Doch warum war der Streik in manchen Gemeinden spürbarer als in anderen?

Gemeinden im Landkreis Augsburg waren zum Warnstreik aufgerufen

„Am Montag waren die Gemeinden zum Warnstreik aufgerufen. Ein Aufruf heißt aber nicht, dass überall im gleichen Ausmaß tatsächlich auch gestreikt wird", erklärt der Gewerkschaftssekretär Florian Böhme von Verdi. "Einzelne Beschäftigte können sich trotz Aufruf immer frei dazu entscheiden, zur Arbeit zu gehen." Das bestätigt auch eine Mitarbeiterin der Kita St. Elisabeth in Gersthofen, die am Montag mit fünf weiteren Kolleginnen in der Kita die Notgruppe gestellt hatte.

Die Gewerkschaft Verdi verzeichnet in den jeweiligen Gemeinden unterschiedliche Mitgliederzahlen. Laut Böhme ist dies auch ein Grund, weshalb Streikaktionen in manchen Gemeinden letzten Endes kaum Auswirkungen zeigen. "Dennoch nehmen wir eine zunehmend breitere Beteiligung in den Umlandgemeinden wahr. Beitritte in die Gewerkschaft haben sich in letzter Zeit gehäuft", sagt Böhme. "Aber wirklich mitzumachen ist dann nochmal ein anderer Schritt und bedeutet eine deutlichere Positionierung.“ Generell sei in kleineren Gemeinden auch die Streitkultur weniger ausgeprägt. Zudem könne ein Streik dort auch auf Grund der Nähe zum Bürgermeister eine größere Überwindung sein: "Das ist eine ganz andere Situation, wenn man in einer großen Stadt wie Augsburg arbeitet", meint Böhme.

Streiks sind in größeren Städten oft deutlicher zu spüren

In Bobingen haben am Montag alle städtischen Einrichtungen gestreikt. „Bobingen ist überschaubar. Einige Institutionen, wie zum Beispiel die Bücherei, haben montags sowieso zu", sagt Bürgermeister Klaus Förster. Spürbar sei der Streik besonders im Rathaus gewesen, da Bürgerinnen und Bürger ihre hier ausgemachten Termine nicht wahrnehmen konnten. Bürgermeister Klaus Förster weist jedoch darauf hin, dass der Streik in den Bobinger Kitas nicht umgesetzt wurde, da diese keine städtischen Einrichtungen sind.

In Untermeitingen brauchten 200 Kinder eine Kita-Alternative

In Untermeitingen hingegen hatten sich am Montag von vier städtischen Kitas zwei an der Streikaktion beteiligt. Insgesamt waren etwa 200 Kinder aus der "Kita am Heuweg" und der "Gießenburg-Kita" betroffen. "Ich kann beide Seiten verstehen: Den Unmut der Eltern, aber auch die Arbeitnehmer, die für eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen einstehen wollen", sagt Bürgermeister Simon Schropp.

Exakte Angaben, wo, wann und in welchem Ausmaß nun tatsächlich gestreikt wurde, können momentan aber noch nicht gemacht werden. Die genauen Auswertungen der Streiks stehen laut Roman Martynez, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, noch aus.