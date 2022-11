Wie hell leuchten die Weihnachtsbäume in diesem Jahr?

Der erste Weihnachtsbaum ist da, er wird in Gersthofen aufgestellt. Doch passen die Aufrufe zum Energiesparen zu stimmungsvoller Weihnachtsbeleuchtung?

Er ist ganz sicher einer der ersten seiner Art in diesem Jahr: Der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz in Gersthofen ist da. Am Donnerstag wurde er aufgestellt. Es ist eine 15 Meter hohe und 2,3 Tonnen schwere Nordmanntanne, die von einer Eigentümergemeinschaft in der Ziehererstraße gestiftet wurde. Energiesparen ist dabei ein konkretes Thema in Gersthofen.

"Da sich die Stadt ja schon länger mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt, wurde bereits im letzten Jahr eine energiesparende LED-Beleuchtung für den Weihnachtsbaum angeschafft. Diese wird auch in diesem Jahr zum Einsatz kommen", sagt Wera von Witzleben, in der Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Auch wird der Baum nur mit Lampen bestückt und auf weiteren Leuchtschmuck verzichtet. "Für die Weihnachts-Straßenbeleuchtung hat die Stadt entschieden, den Bereich, in dem die Beleuchtung eingesetzt wird, zu verkürzen. Das heißt, dass das beleuchtete Gebiet verkleinert und dadurch Energie eingespart wird", so von Witzleben weiter.

In anderen Städten geht man da noch weiter, so in Neusäß. Wie Sprecherin Michaela Axtner mitteilt, soll in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung an der Haupt- und Daimlerstraße verzichtet werden. Zudem werden die Christbäume vor den städtischen Gebäuden wie Schulen oder der Musikschule zwar wie üblich aufgestellt, aber überhaupt nicht beleuchtet. Wie gewohnt erstrahlen werden allein der große Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt im Ägidiuspark, der große Christbaum auf dem Steppacher Dreieck und dem Westheimer Friedhof, so Axtner weiter.

In Schwabmünchen wird die Beleuchtungszeit verkürzt

Wie mit dem Thema Weihnachtsbeleuchtung und Energiesparen in Königsbrunn umgegangen werden soll, ist hingegen noch nicht klar. Eine Sprecherin der Stadt teilt mit, dass darüber erst auf der nächsten Stadtratssitzung in wenigen Tagen gesprochen werden soll. Weiter ist man da etwa in Diedorf: In jedem Ortsteil soll nur noch ein Weihnachtsbaum aufgestellt und beleuchtet werden, insgesamt also fünf, teilt Martina Bühler aus dem Rathaus mit. Weihnachtsbeleuchtung gebe es ohnehin allein vor dem Rathaus.

Die wird es auch in Schwabmünchen weiter geben, so ein Sprecher der Stadt, allerdings mit reduzierten Betriebszeiten von 17 bis 22.30 Uhr. In den Vorjahren waren die Lichter jeweils von 5 bis 8 Uhr und von 17 bis 23 Uhr eingeschaltet.

An anderer Stelle wurde die Beleuchtung, wie in Gersthofen, auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt, etwa beim großen Weihnachtsbaum in Oberschönenfeld, wie der Bezirk Schwaben mitteilt. Umgestellt auf LED hat auch der Markt Meitingen. "Die Weihnachtsbeleuchtung in der Schlossstraße ist mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und kommt in der Weihnachtszeit auf einen Verbrauch von 240 Watt, das sind Kosten von 500 Euro. Der Marktgemeinderat sprach sich deshalb zuletzt für das Beibehalten der Weihnachtsbeleuchtung im bisherigen Umfang aus", sagt Philipp Schmid aus dem Rathaus.

Geld, das aus Sicht des Marktes Fischach gut angelegt ist. Auch dort werden die Beleuchtungszeiten verkürzt. Aber gerade in den jetzigen Krisenzeiten wolle man auf das Licht nicht ganz verzichten, heißt es aus dem Rathaus dort.