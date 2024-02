Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Wie geht es im Augsburger Land weiter auf dem Bau?

Plus Kunden suchen dringend Wohnraum – trotz gestiegener Zinsen. Wenn ein Bauprojekt dann lange nicht klappt, weil Genehmigungen fehlen, ist das besonders ärgerlich.

Von Jana Tallevi

Stefan Kramer kann es nicht mehr hören. Die Bauwirtschaft in der Krise? Seiner Erfahrung entspricht diese Einschätzung zumindest nicht. Gemeinsam mit Helmuth Dollinger führt Kramer seit 2017 die Wohnbau Langweid GmbH, ein Bauträger und Baugeschäft. In kaum einer anderen Kommune im Landkreis Augsburg ist in den vergangenen Jahren so viel Wohnraum entstanden wie in Langweid, der Gemeinde nördlich von Gersthofen. Kramer will sich nicht beschweren, doch auch er sagt: So gut wie noch vor einigen Jahren laufen die Geschäfte nicht mehr. Das hat seiner Ansicht nach hauptsächlich einen Grund.

Momentan vermarktet die Wohnbau Langweid vorwiegend Wohnungen, die im Baugebiet Oberfeld Süd entstehen. Und das läuft gut. "In den ersten drei Häusern mit jeweils elf Wohnungen sind nur noch zwei Einheiten frei. Wir vermarkten inzwischen schon das vierte Haus." Mit dessen Bau soll demnächst begonnen werden, eine Handvoll Wohnungen sind auch dort schon weg. "Unsere Käufer sind junge Familien genauso wie alte Menschen, die aus dem eigenen Haus ausziehen möchten, Eigennutzer ebenso wie Kapitalanleger", beschreibt er. Zurückhaltung wegen einer gestiegenen Zinsbelastung oder einer allgemeinen Verunsicherung, die kann Kramer kaum ausmachen. "Zwei oder drei Prozent Zinsen über die Finanzierungsdauer eines Wohneigentums gerechnet, die hat es vor einigen Jahren auch schon gegeben", gibt er zu Bedenken.

