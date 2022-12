Auto steht auf der B2 bei Langweid in Flammen

Im morgendlichen Berufsverkehr gerät ein BMW auf der B2 bei Langweid in Brand. Die Feuerwehr kann das Auto schnell löschen, doch es kommt zu einem langen Stau.

Ein BMW ist am Donnerstagmorgen auf der B2 bei Langweid ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, geriet der Wagen vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Gegen 8 Uhr konnte der Fahrer sein Auto noch auf den Standstreifen in Fahrtrichtung Augsburg manövrieren und die Polizei rufen. Er wurde nicht verletzt. Der Wagen brannte laut Polizei vollständig aus.

Feuerwehr kann Fahrzeugbrand auf B2 schnell löschen

Die Feuerwehr konnte die Flammen nach etwa 20 Minuten löschen. Weil dafür der rechte Fahrstreifen gesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Die Polizei betont, dass der Fahrzeugbrand nicht in Verbindung zur aktuellen Serie an Steinwürfen auf der viel befahrenen Strecke im nördlichen Landkreis stehe. In der Anschlagsserie wird weiterhin ermittelt. Zuletzt sprach die Polizei von mehr als 25 Fällen, bei denen Steine auf fahrende Autos geworfen wurden. (kinp)

