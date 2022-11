Langweid

18:00 Uhr

B2 im Fokus der Polizei: Schwerer Unfall und weitere Steinwürfe

Plus Zwei Menschen sind nach einem Unfall auf der B2 schwer verletzt. Zudem gibt es neue Fälle von Steinwürfen. Was ist los auf der viel befahrenen Bundesstraße?

Von Philipp Kinne

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der B2 bei Langweid. Ein 28-Jähriger wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Steuer des Autos habe laut Polizei eine 27-Jährige gesessen, die ebenfalls schwer verletzt wurde, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Hinweise darauf, dass der tragische Unfall im Zusammenhang mit der aktuellen Serie von Steinwürfen auf der B2 steht, gibt es laut Polizei nicht. Allerdings melden die Ermittler in der Anschlagsserie zwei neue Fälle.

