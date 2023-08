B300 ist ab Montag wegen Bauarbeiten komplett gesperrt

Vom 21. August bis 9. September wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Auch Buslinien sind betroffen.

Es wird die größte Baustelle mit der schwerwiegendsten Umleitung im Landkreis Augsburg in diesem Sommer: Ab Montag, 21. August, wird die B300 zwischen Neusäß-Vogelsang und Diedorf auf einer Länge von 1,3 Kilometern komplett gesperrt. Die Fahrbahn soll dort erneuert werden. Die Strecke entlang der Diedorfer Ortsteile Vogelsang und Lettenbach wird täglich von rund 25.000 Fahrzeugen benutzt, darunter viele Pendlerinnen und Pendler. Sie werden nun umgeleitet. Ausgeschildert ist die Umleitung von Gessertshausen über Rommelsried und Biburg bis zur Einmündung Vogelsang, ebenso in der Gegenrichtung von Augsburg kommend. Die Bauarbeiten werden bis zum 9. September dauern, ebenso die Sperrung. Betroffen sind auch die AVV-Regionalbuslinien 601, 600 und die AVV-Nachtbuslinie 596. Im selben Zeitraum können die Haltestelle „Lettenbach, B300“ in beide Fahrtrichtungen und die Haltestelle „Vogelsang“ in Fahrtrichtung Gessertshausen nicht angefahren werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen „Lettenbach, Dieselstraße“ und „Vogelsang, Dachsweg“ auszuweichen. Zusätzlich fährt die AVV-Regionalbuslinie 600 in diesem Zeitraum die Haltestelle „Diedorf, Gewerbegebiet“ in Fahrtrichtung Augsburg nicht an. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Diedorf, Pestalozzistraße“ auszuweichen. (jah)

