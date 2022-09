Ehinger muss für Corona-Test zahlen - zu Unrecht

Plus Mehrere Menschen mussten in einer Meitinger Teststation trotz Selbstauskunft den vollen Preis bezahlen. Dies verstößt gegen die Vorgaben des Gesundheitsministeriums.

Zahlen oder nicht zahlen für den Corona-Test? Bei dieser Frage herrscht anscheinend Verwirrung. Richard Böck aus Ehingen erlebte an einer Meitinger Teststelle eine unliebsame Überraschung.