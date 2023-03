Bluttat in Neusäß: Messerstecher zu Bewährungsstrafe verurteilt

Plus Mehrfach sticht ein 28-Jähriger auf sein Opfer ein. Während der Schwerverletzte um sein Leben ringt, ruft der Täter den Notarzt. Das spielt beim Strafmaß eine große Rolle.

Auch für die Kriminalpolizei ist der Fall außergewöhnlich. "Dass einer mit zwei Messern angreift, haben wir selten", sagt der ermittelnde Kriminalbeamte. "Da hast du als Opfer noch weniger Chancen, dich zu wehren." Der Polizist war kurz nach dem Messerangriff in Neusäß am Tatort. Im Ankleidezimmer seiner Wohnung stach dort ein 28-Jähriger im vergangenen Herbst mehrfach auf sein Opfer ein. Während der Schwerverletzte ums Überleben kämpft, kommt der Täter zur Vernunft. Er wählt den Notruf. Vermutlich nur deshalb überlebt das Opfer die schwere Messerattacke. Jetzt wurde der Täter in erster Instanz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Angeklagter sticht mindestens zwei Mal auf sein Opfer ein

In der Anklage, die Staatsanwältin Regine Pätzel verlas, zeichnet sich das Bild einer brutalen Tat: An einem Donnerstagvormittag im vergangenen Oktober kommt der Angeklagte früher als üblich nach Hause. Seine Schicht bei einem großen Unternehmen in Augsburg begann bereits um 4 Uhr nachts. Gegen 10 Uhr betritt der 28-Jährige mit türkischer Staatsbürgerschaft seine Wohnung in Neusäß, wo er damals mit seiner Ehefrau lebt. Sofort fällt ihm auf: Im Flur stehen fremde Männerschuhe. Auf Türkisch fragt er immer wieder, wem die Schuhe gehören. Seine Frau will ihn beruhigen, doch das gelingt nicht. Dann rastet der 28-Jährige völlig aus.

Wutentbrannt geht der junge Mann erst in die Küche, dann ins Ankleidezimmer. Dort trifft er mit je einem Messer in der rechten und linken Hand auf sein Opfer. Es ist ein Vorgesetzter seiner Ehefrau. Mindestens zweimal sticht der 28-Jährige in den Oberkörper seines Opfers. Die Folge: eine etwa drei Zentimeter tiefe und zwölf Zentimeter lange Stichwunde am Bauch und mehrere Stichverletzungen an den Händen des Arbeitskollegen der Ehefrau. Um 10.19 Uhr wählt der Täter den Notruf. Aufzeichnungen des Gesprächs belegen, dass er dabei von einem "Unfall" spricht. Tatsächlich war es ein Angriff. Eine Gutachterin kommt später zu dem Schluss, dass der 40-Jährige infolgedessen mehr als einen halben Liter Blut verlor. Im Krankenhaus kommt es zu einer Notoperation. Unter den Folgen der brutalen Attacke leidet der Mann bis heute. Einer seiner Finger ist taub. Nachts kreisen seine Gedanken um die Tat, erzählt das Opfer. "Es hilft, nicht daran zu denken. Aber du fragst dich schon: Warum gerade ich?"

Was ist das Motiv für die brutale Messerattacke in Neusäß?

Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte aus Eifersucht gehandelt hat. In seiner Wahrnehmung war seine Ehefrau "leicht bekleidet" als er am Tag der Tat in die eheliche Wohnung kam. Was er damit meint? "Schwarze Leggings und T-Shirt", sagt der 28-Jährige, der von sich behauptet "konservativ türkisch" erzogen worden zu sein. "Das ist nicht üblich, wenn jemand anders zu Hause ist." Die Ehefrau wollte sich vor Gericht nicht äußern. Womöglich habe er den fremden Mann in seiner Wohnung auch für einen Einbrecher gehalten, erklärt ihr Mann, der seit der Tat in Untersuchungshaft in Gablingen saß. Offenbar gab es auch Streit mit Nachbarn. Letztlich fand sich aber kein eindeutiges Motiv: "Ich hatte einfach einen Blackout. Das war nicht ich in dem Moment."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gleich zu Beginn des Prozesses gestand der Angeklagte, der bislang keine Vorstrafen hatte. Er bereue die Tat zutiefst. Sein Verteidiger Moritz Bode überreichte dem Vertreter des Opfers 4000 Euro in bar. Geld, das innerhalb der Familie des Täters gesammelt wurde und als erste Anzahlung des zu erwartenden Schmerzensgelds zu verstehen sein sollte. Mehrfach entschuldigte sich der Täter auch persönlich bei seinem Opfer, dem er nach eigenen Angaben vor der Tat noch nie begegnet war. All das spielte vermutlich eine große Rolle bei der Urteilsfindung.

Mann aus dem Landkreis Augsburg wird zu zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung verurteilt

Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Andrea Hobert kam jedenfalls zur Überzeugung, dass es einige mildernde Umstände gibt. Entscheidend dafür war der Umstand, dass der 28-Jährige direkt nach seiner Tat die lebensgefährlichen Wunden des Opfers versorgte und den Notruf wählte. "Andernfalls wären wir heute vermutlich nicht hier, sondern vor dem Schwurgericht", stellte Staatsanwältin Pätzlel klar. Diese Strafkammer ist für besonders schwere Straftaten zuständig, etwa für Mord oder Totschlag. Der Angeklagte wurde hingegen vom Schöffengericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er ein Antiaggressionstraining machen und weitere 10.000 Euro in Raten an das Opfer bezahlen.

Weil er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, durfte der Angeklagte die Untersuchungshaft direkt nach dem Urteil verlassen. Das sorgte für große Erleichterung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern im Gerichtssaal, unter denen etliche Familienangehörige und Freunde des Angeklagten waren. Kurzzeitig brach Applaus aus, jemand spielte einen Alarmton auf seinem Handy an. Erst nach einer kurzen Ermahnung der Richterin herrschte wieder Ruhe. Ob es bei der Bewährungsstrafe bleibt, ist unklar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin kündigte an, Einspruch einzulegen.